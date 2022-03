I testimoni e l'avvocato che rinuncia: (ri)parte il processo a Ciro Grillo

Domani prenderà il via il processo per Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi, accusati da Silvia (nome di fantasia) di violenza sessuale. Una tesi che dovrà essere dimostrata e che vede ovviamente accusa e difesa su fronti del tutto opposti: la ragazza ritiene di essere stata coinvolta nei rapporti sessuali contro la sua volontà, mentre i quattro compagni ritengono che Silvia fosse consenziente in quei momenti. Il 26 novembre il gup di Tempio Pausania ha deciso di rinviare a giudizio il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria.

Imputati e testimoni

Grillo jr e i suoi tre compagni dovranno difendersi dalla pesantissima accusa di Silvia, convinta di essere stata costretta a del sesso di gruppo nonostante la sua contrarietà. I ragazzi non hanno negato di aver preso parte a dei rapporti sessuali, ma hanno messo in evidenza che la giovane studentessa italo-norvegese fosse a conoscenza di quanto stava accadendo. Sul Corriere della Sera si legge che non dovrebbe essere prevista la presenza degli imputati in aula.

La lista dei testimoni, per entrambi i fronti, è lunga. C'è ad esempio Parvin Tadjik, mamma di Ciro, che quella notte si trovava nell'appartamento adiacente a quello dove si sarebbe verificato il presunto stupro. Un ruolo importante è ricoperto da Anna (nome di fantasia, amica di Silvia) che aveva raccontato di aver ricevuto foto di Silvia con dei lividi sul corpo. Ci sono poi - tra gli altri - il maestro di kite surf, alcuni amici e il titolare del bed and breakfast in cui soggiornavano le ragazze in quel periodo.

Lascia un avvocato della difesa

Nel frattempo, come riporta La Repubblica, un altro avvocato del collegio difensivo si è sfilato: si tratterebbe di Romano Raimondo, scelto dalla famiglia Corsiglia, che avrebbe così rimesso il mandato. " Non c'è una ragione, è una scelta condivisa ", sarebbe la versione. Dunque alla base non vi sarebbe alcuna divergenza difensiva né con i Corsiglia né con i colleghi. Al suo posto dovrebbe subentrare Antonella Cuccureddu, che domani dovrebbe essere presente alla prima udienza al tribunale di Tempio Pausania.

Perché la notizia assume un certo valore? La spiegazione è semplice: già ad aprile 2021 Paolo Costa, che difendeva Vittorio Lauria, aveva deciso di fare un passo indietro e di rimettere il proprio mandato per " alcune divergenze con il mio assistito sulla condotta extra-processuale da tenere sempre, specie in processi come questi ". A far discutere era stata un'intervista rilasciata dal giovane a Non è l'arena, trasmissione condotta da Massimo Giletti.

La vicenda

I fatti risalgono alle ore tra il 16 e il 17 luglio 2019, quando Ciro Grillo e i suoi tre amici incontrano le due ragazze in discoteca al Billionaire. La comitiva decide poi di andare nella villetta a Cala di Volpe ed è proprio qui, secondo la versione fornita da Silvia, che si sarebbero consumate le violenze sessuali. E racconta di essere stata costretta a bere un cocktail (di vodka e lemonsoda?). Sono molti gli elementi su cui fare chiarezza: si parla di video che immortalano gli attimi e di foto a Roberta - mentre dormiva - con i genitali vicino al volto.