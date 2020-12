Sgarbi e il Codacons insieme contro la chiusura dei musei: presentato atto d'appello al Consiglio di Stato

Il coronavirus ha fermato la cultura in Italia. I musei, le gallerie d'arte, le esposizioni e qualunque rappresentazione artistica del Paese è immobile. Giuseppe Conte ha bloccato tutto con il Dpcm del 3 novembre, impedendo di fatto qualunque forma culturale aperta al pubblico per contrastare la diffusione eccessiva dei contagi. La decisione è stata contestata fin da subito da Vittorio Sgarbi, al quale si è unito anche il Codacons. Il critico d'arte e l'associazione in difesa dei consumatori in queste ore hanno depositato l'atto di appello al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio dello scorso 3 dicembre, con il quale il tribunale si è espresso negativativamente sulla sospensione cautelare della parte citata del Dpcm. Vittorio Sgarbi è il primo firmatario.

Il Codacons ha sottolineato che le misure " appaiono assolutamente abnormi e sproporzionate. La fruizione dei musei e di tutti i luoghi di cultura, regolamentata, rappresenta, specie nel periodo emergenziale che ci occupa, un benessere salutare individuale e collettivo ". E poi ha aggiunto: " Va sottolineata la particolare importanza del ruolo dei musei, specie dinanzi alle fragilità provocate dalla pandemia, dal momento che essi come tutti i luoghi di cultura possono offrire spazio alla resilienza, dunque, alla capacità di fronteggiare le avversità, trovando nuovi slanci, nuove ispirazioni, nuove energie fisiche, mentali e spirituali. I musei sono ospedali della mente. La chiusura di un museo è come la chiusura di un qualunque ospedale ".

Il Codacons, inoltre, ha spiegato quella che dal loro punto di vista appare come una contraddizione incomprensibile: " Mentre i musei rimangono irragionevolmente chiusi, pur essendo luoghi vuoti in cui entrano un limitato di persone e in cui possono essere ben rispettate tutte le precauzioni necessarie, restano aperte mega librerie e hanno riaperto anche i mercati all'aperto. Il che è davvero assurdo ".