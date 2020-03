Lo sport adesso "si fa in casa". A Codogno la palestra e online

"Al coronavirus reagiamo facendo festa". Risponde con un sorriso, e qualche passo di danza, la città di Codogno alla psicosi ingenerata dal Covid-19. In barba alle più apocalittiche previsioni, i codognesi non si sono lasciati sopraffare dalla paura ingegnandosi una terapia d'urto che, se non scongiura l'eventualità - ormai remota - di un contagio, assicura il morale alto. Da qui, l'idea di organizzare degli "home party", delle singolarissime festicciole tra le mura domestiche, trasmesse in diretta Facebook e pensate per regalare un momento di svago a tutti coloro che sono costretti a casa in isolamento.

"Non siamo persone che si piangono addosso. Anzi, non ci fermiamo. Non molliamo mai.", dice Miriam Migliorini, direttrice artistica dell'associazione sportiva Gruppo Ensemble e promotrice dell'iniziativa, alla redazione de IlGiornale.it. Insieme ai colleghi Chiara Rossi e Giuliano Premoli, Miriam ha deciso di intrattenere i suoi concittadini con delle lezioni virtuali di fitness per stemperare la tensione di questi giorni difficili. "La nostra associazione è attiva da più di 30 anni a Codogno, - racconta - facciamo parte del tessuto sociale di Codogno. Ci sembrava doveroso fare qualcosa per tutti coloro che stanno attraversando un periodo particolare, non volevamo lasciarli da soli. E dal momento che la scuola è chiusa abbiamo voluto 'portare a casa' dei nostri iscritti, e non solo, alcune delle lezioni che svolgiamo in associazione. Così, abbiamo deciso di realizzare dei video in diretta Facebook, della durata di un'ora, in cui eseguiamo gli esercizi di fitness posturale ed aerobica. Cerchiamo di riproporre quei corsi che non richiedono attrezzi particolari e che si possono riprodurre tranquillamente tra le mura di casa".

Miriam, laureata in Scienze Motorie, intende offrire un servizio professionale a tutti coloro che seguono le dirette. "L'intento primario è sicuramente quello di risollevare il morale - continua - ma anche quello di combattere la sedentarietà in un momento in cui, per ovvi motivi, si trascorre molto tempo in casa. Purtroppo si esce poco in queste settimane, quindi perché non fare un po' di movimento in casa?". L'iniziativa ha riscosso moltissimo successo tanto che, per molti, le lezioni virtuali sono già diventate un appuntamento fisso, immancabile. "Le persone hanno risposto con entusiasmo. - dice - Ci scrivono messaggi per saper l'ora in cui dovranno sintonizzarsi sulla pagina Facebook dell'associazione. E il bello è che non si tratta solo di nostri concittadini ma anche di abitanti residenti in altri comuni, persino fuori dalla 'zona rossa'. Devo dire che, con grande sorpresa, il riscontro è stato più che positivo. Ne siamo felici".

Ma oltre alle lezioni di fitness, la direttrice dell'associazione Ensemble, ha pensato di realizzare delle live all'insegna del puro divertimento durante le quali si balla e ci si scatena sulle note delle hit del momento. Si tratta dei cosiddetti 'home party', ovvero, festicciole "tra pochi intimi" a cui può partecipare chiunque. D'altra parte, si tratta di raduni virtuali."Ci divertiamo a fare un po' di cabaret. - spiega Miriam - Mettiamo la musica e balliamo, come se fossimo ad una grande festa tutti insieme. L'aspetto divertente è che, non sentendo puntati gli occhi addosso, chiunque si lascia andare alla musica e, per qualche momento, accantona la tristezza. Ed è una cosa che ci riempie di gioia".

Il futuro è ancora incerto, Miriam non sa quando potrà riaprire le porte della scuola e riprendere la routine."Non sappiamo come evolverà la situazione - conclude - ma siamo molto fiduciosi. Magari le lezioni social continueranno, chi può dirlo.Tuttavia, adesso vogliamo solo regalare qualche parentesi di svago ai nostri concittadini. Tutti qui ce la stanno mettendo tutta". Poi, un invito aperto a tutti: "Venite a trovarci quando sarà possibile. Noi codognesi siamo gente accogliente e sorridente".