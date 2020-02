Coldiretti: la finta primavera fa male alla natura

L’allarme arriva dalla Coldiretti che avverte come la finta primavera e il caldo anomalo stiano creando seri danni alla natura e, di conseguenza, all’agricoltura. Nella stagione in cui le temperature dovrebbero essere rigide e le piante dovrebbero riposare in attesa della bella stagione, mandorli e mimose stanno già fiorendo. Dalla Liguria alla Sicilia, dalla Puglia all’Abruzzo, dalla Sardegna all’Emilia fino in Piemonte, il caldo anomalo non risparmia praticamente nessuna Regione. Le temperature ben sopra la media stagionale preoccupano non poco. Anche perché gennaio, appena passato, è stato un mese con scarsa piovosità, arrivato dopo un 2019 risultato il quarto anno più caldo dal 1800. Secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr, lo scorso anno ha avuto una temperatura superiore addirittura di 0,96 gradi rispetto alla media di riferimento, dopo i record di 2014, 2015 e 2018.

L'allarme di Coldiretti

Coldiretti ha spiegato che la finta primavera “ha ingannato le coltivazioni favorendo un risveglio che le rende particolarmente vulnerabili all’annunciato ritorno del freddo con danni incalcolabili per la produzione. La natura è in tilt nel cuore dell’inverno dove a macchia di leopardo lungo la Penisola si sono verificate fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Puglia, Sicilia e Sardegna dove inizia a sbocciare anche qualche pianta da frutto, mentre in Abruzzo sono in fase di risveglio, con un anticipo di oltre un mese, gli alberi di susine, pesche mentre gli albicocchi in Emilia hanno già le gemme che si stanno addirittura aprendo nei noccioleti del Piemonte”. Se le previsioni dovessero avverarsi, con il ritorno del gelo il rischio è quello di veder svanire nel nulla il lavoro di un anno intero. Dalla metà della prossima settimana dovrebbe infatti ritornare il freddo e, forse, anche la presenza della neve.

La cimice asiatica preoccupa non poco