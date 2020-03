Il comandante che smista le bare a Bergamo: "Il Nord è pieno"

Nella provincia di Bergamo non c'è più posto per le salme. I morti, durante l'emergenza coronavirus, sono troppi per i forni crematori della zona. A smistarli in altri paesi ci pensa Paolo Storoni, comandante provinciale dei carabinieri di Bergamo che, in un'intervista al Corriere della Sera, ha rivelato: " Ora cercherò in Toscana ".

Infatti, " l'Emilia è piena, ho chiesto a Ferrara, a Bologna, nulla. Stessa cosa in Piemonte, anche se hanno dissequestrato il forno di Biella, ma lì ci mettono quelli di Trecate e sono tanti. In Veneto il forno di Vicenza è scoppiato. Ho portato alcune bare due giorni fa a Gemona, in Friuli, ma adesso devo per forza spostarmi verso il Centro Sud ". È un'emergenza nell'emergenza quella che riguarda le salme delle vittime, che non trovano più posto nei forni crematori del paese. Nei giorni scorsi l'esercito è intervenuto per il trasporto delle bare e le immagini drammatiche dei mezzi incolonnati che entrano ed escono da Bergamo hanno fatto il giro del web.

Il comandante Storoni si occupava di criminalità organizzata, narcotraffico e omicidi, prima che la pandemia di Covid-19 arrivasse in Italia. Da quel momento è diventato l'addetto allo smistamento delle bare della provincia di Bergamo. " La situazione è critica - rivela al Corriere- perché il forno crematorio di Bergamo non ce la fa a smaltire l’impressionante richiesta. Siamo a circa mille funerali in un mese contro una media di cento ". E ora è diventato difficile anche trovare un posto nelle strutture del Nord: " Mi trovo a dirigere un drammatico traffico di bare, come un vigile che indica la giusta direzione. Questo serve e questo faccio, perché ritengo utile aiutare i Comuni della Bergamasca in un momento così difficile ".

Fino a ieri, il comandante contava quasi 400 trasferimenti, efettuati da carabinieri ed Esercito: " Un conto al quale non si riesce star dietro. Il fatto è che molte famiglie ora chiedono la cremazione e il sistema non è pronto ad assorbire numeri così imponenti. Il nostro lavoro è accompagnare con pietas i corpi di questi nostri concittadini come se fossero i nostri cari. È gente che in molti casi conoscevamo ".

Storoni spiega anche le criticità legate alle pompe funebri: " Da una parte hanno avuto un alto numero di contagi che li costringe a lavorare a ranghi ridotti, in una grave situazione. Dall’altra abbiamo scoperto comportamenti poco corretti da parte di alcune agenzie ". Un altro problema è quello dei " farmaci che non arrivano perché i corrieri hanno ancora delle difficoltà con le maestranze malate o in sciopero. C’è il problema della carenza di bombole d’ossigeno per chi sta a casa: ai 400 malati cronici si sono aggiunte mille persone ".