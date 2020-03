Bergamo, l'esercito porta le bare ai forni crematori di Modena e Bologna

Ad oggi, la provincia di Bergamo resta quella più colpita dalla pandemia di coronavirus. Sono 4.305 le persone contagiate, in totale, dal Covid-19, in aumento di 312 pazienti rispetto a ieri. E qui, anche il numero dei morti è elevato: ieri se ne registravano oltre 300.

Un numero così alto che il forno crematorio della città si trova al collasso. Arrivano troppe vittime, troppo in frette per poterle cremare tutte in tempi brevi. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha spiegato che " nella prima quindicina di marzo, il numero dei decessi è quattro volte superiore allo stesso periodo dell'anno scorso" . In più, " oltre al triste conteggio dei decessi che viene diffuso dalle fonti ufficiali, ci sono tante altre persone che stanno morendo in casa, o nelle case di riposo" .

E per far fronte a questa emergenza, i sindaci di altre città hanno messo a disposizione le proprie strutture per questo servizio. " In un momento tragico la Vostra collaborazione e vicinanza è encomiabile " ha ringraziato Giorgio Gori, indirizzando una lettera ai primi cittadini dei vari Comuni, che si sono offerti di prendere in carico 60 bare. Si tratta di Acqui Terme, Brescia, Cervignano del Friuli, Domodossola, Modena, Parma, Piacenza, Rimini, Serravalle Scrivia, Trecate e Varese.