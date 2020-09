Il consigliere comunale di Potenza sulla legge Zan: "L'omosessualità è contro natura". Poi si scusa

È ancora viva nel Paese la giusta indignazione per la morte di Anna Paola Gagliano e anche per questo motivo le parole del consigliere comunale di Potenza e capogruppo di Fratelli d'Italia, Michele Napoli, fanno ancora più rumore. " Diciamocelo con chiarezza, così usciamo dagli equivoci: l’omosessualità è contro natura perché contraddice la legge naturale della vita, il diritto naturale, che è un diritto sacrosanto, la differenza tra sessi e la riproduzione della specie. La destra non nega affatto dignità agli omosessuali. Non disconosce la qualità in nome dell'orientamento sessuale e non è percorsa dall'omofobia. Critica invece l'omofilia, se non l'omolatria. Rifiuta cioè l'elevazione della omosessualità a modello di vita, la sua esibizione orgogliosa, passando da tabù a totem ", ha detto l'uomo, che è stato rapidamente sommerso dalle critiche e costretto a scusarsi.

Queste parole sono state pronunciate dal consigliere comunale durante il dibattito su una mozione contro la legge Zan, nata per contrastare l'omotransfobia nel nostro Paese. A rendere noto quanto accaduto durante il dibattito è stato un altro consigliere comunale, Francesco Giuzio, il primo a diffondere il video. " Chiedo scusa, io per loro, ai cittadini di Potenza che si vergognano come me per questa macchia indelebile sulla nostra comunità ", ha commentato sui suoi social. Sono bastati pochi minuti perché quel video rimbalzasse sui profili, condiviso e commentato da migliaia di persone che l'hanno reso rapidamente virale. A seguito delle parole di Napoli, durante il dibattito il gruppo "La Basilicata possibile" ha abbandonato l'aula in segno di protesta.