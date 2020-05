Conte scrive agli italiani: "Saranno mesi complessi e duri"

Il premier Conte ha scritto una lettera rivolta agli italiani e affidata alle pagine di Leggo. Nella missiva ha parlato della Fase 2, delle riaperture e del fatto che oggi è un po’ come ricominciare a camminare. Ha iniziato parlando del nuovo inizio che comincia oggi, della nuova avventura che il paese si appresta ad affrontare seguendo le indicazioni del governo. Che porterà a un ripristino delle ordinarie attività di vita sociale ed economica.

La strada è ancora lunga

Conscio anche di dover pensare ai tanti cittadini e pendolari che quotidianamente si recano al lavoro utilizzando treni e mezzi pubblici per spostarsi da una parte all’altra del paese, aggravati anche dalla necessità di proteggersi dal coronavirus. Ha poi fatto una richiesta agli italiani che, ha sottolineato, “stanno confermando di aver fatto proprio quell’appello alla responsabilità, alla disciplina e al senso civico, che continueranno a essere fondamentali e cruciali anche e soprattutto nelle prossime settimane. Non dimentichiamo, infatti, che la strada è ancora lunga e non dovremo mai abbassare la guardia”. Solo rispettando le regole si potrà pensare di riuscire a proteggere noi stessi e le persone a noi care. Ha quindi ricordato l’obbligo di indossare la mascherina su tutti i mezzi pubblici e nei luoghi chiusi accessibili ai cittadini; la necessità di mantenere e poter garantire la distanza fisica di un metro e il divieto assoluto di creare assembramenti. Conte si è detto però fiducioso che, grazie all’impegno di tutti, cittadini e personale dei servizi, si riuscirà nell’impresa.

Il premier ha poi elencato tutto ciò che da oggi sarà consentito fare: “Si potrà uscire di casa senza nessuna autocertificazione e circolare liberamente all’interno della propria regione. Potremo ricominciare a riprendere con prudenza la nostra vita sociale, tornare a incontrare gli amici, andare al mare, in montagna, al lago, leggere un libro in un parco. Dal 25 maggio riapriranno anche le palestre. Ovviamente sempre nel rispetto delle regole sulle distanze e sulle protezioni individuali”. Inoltre, dopo la prima tranche dello scorso 4 maggio, oggi saranno milioni gli italiani che ricominceranno a lavorare. E qui, Giuseppi ha voluto ricordare che ci sono però anche tante persone che il lavoro non ce l’hanno più o che, come molti commercianti, ristoratori, produttori, rischiano di non poter riaprire mai più la loro attività. La prova più dura dal Dopoguerra, come l’ha definita più volte Conte. Il premier ha quindi spiegato cosa sta facendo il governo per cercare di aiutare tutti. Nuove misure economiche per sostenere i lavoratori, tra le quali il prolungamento della cassa integrazione e un bonus per gli autonomi.

Ricominceremo a correre, sperando di non spaccarci una gamba