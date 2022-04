"Il contratto non è stato rinnovato". La Luiss liquida Orsini

Alessandro Orsini non è più sotto contratto con l'università Luiss di Roma. Ad annunciarlo è stato la stessa università con una nota, nella quale informa che " l'accordo di collaborazione con Eni per la realizzazione dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale, affidato dall'ateneo al professor Alessandro Orsini, è giunto a scadenza da circa due mesi e non sarà rinnovato ".

La Luiss poi aggiunge che " per questa ragione i canali di comunicazione dell'Osservatorio, incluso il sito internet 'sicurezza internazionale', da oggi non sono più attivi ". Nessun accenno, quindi, alle esternazioni fatte dall'esperto di geopolitica durante le sue ultime apparizioni televisive, che avevano causato non poche polemiche anche all'indirizzo dell'università Luiss della quale, fino a questa nota, Alessandro Orsini era un rappresentante. Per il momento il professore non ha commentato la notizia .

Nelle ultime ore Alessandro Orsini, che ormai risulta essere quotidianamente in televisione a esporre le sue tesi nonostante venga ancora portata avanti la teoria della poca libertà di stampa in Italia, è stato travolto dalla polemica. Nella sua ultima partecipazione alla trasmissione Accordi & Disaccordi, andata in onda ieri sera sul Nove, per spiegare perché l'ingresso di nuovi Paesi nella Nato rappresenterebbe a suo avviso un pericolo, il professore ha usato un paragone con la Seconda guerra mondiale, affermando che Adolf Hitler non voleva certo scatenarla, ma che fu colpa degli accordi tipo "articolo 5" del patto della Nato.