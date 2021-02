Oblitera il ticket all'ultimo. Il controllore dell'autobus: "Da voi vi tagliano le mani"

Ha destato scalpore un video girato ieri su un autobus della linea 1 di Linee Lecco, all'altezza della fermata di Corso Bergamo. Quando il controllore sorprende una passeggera con un biglietto non obliterato, la apostrofa con frasi giudicate razziste. In poco tempo il video, che è stato girato da un altro viaggiatore e subito dopo postato su Facebook, ha fatto il giro del web, indignando molti utenti che hanno definito il controllore protagonista delle immagini come "razzista".

Controllore alla donna: "È fare la furba questo"

L'addetto al controllo dipendente di una società esterna sugli autobus di Linee Lecco ha ripreso una signora straniera che sembra avesse obliterato in ultimo il biglietto di viaggio. “ È fare la furba questo! Solo al Paese vostro non fate queste cose. Solo in Italia fate queste cose. La differenza che là vi tagliano le mani quando sbagliate e qua ve ne approfittate. Avete trovato l’America in Italia” avrebbe detto l’uomo rivolgendosi alla donna. Stando a quanto raccontato da Next quotidiano, Linee Lecco avrebbe avviato delle verifiche e il primo cittadino di Lecco, Mauro Gattinoni, si è scusato con la signora per quanto accaduto, contattandola anche telefonicamente: “L’Amministrazione comunale del Comune di Lecco esprime solidarietà alla ragazza vittima dell’inqualificabile episodio di offese di stampo razzista avvenuto su un mezzo di trasporto pubblico locale” .

Ha poi aggiunto che il sindaco “a nome della comunità tutta, ha voluto esprimere direttamente alla ragazza stessa – nel corso di una telefonata privata – la sua vicinanza e la ferma condanna di un comportamento aggressivo nei toni e insopportabile nei contenuti. Nessuna infrazione può giustificare una simile condotta da parte di chi è assunto dal servizio pubblico per garantire rispetto e sicurezza” . Le immagini riprese nel video incriminato hanno suscitato indignazione sui social, tanto da portare anche il consigliere comunale di Appello per Lecco oltre che fondatore di Les Cultures, Corrado Valsecchi, a intervenire: “Lascia interdetti la visione del video che ritrae il controllore lasciarsi andare urlando contro la signora (immigrata) con frasi scomposte e irripetibili per l’evidente sfondo razzista” .

L'indignazione sui social

Valsecchi ha poi tenuto a sottolineare che nel video si vede la signora che risponde in modo educato a un atteggiamento provocatorio. L’episodio si sarebbe invece dovuto concludere con una semplice contravvenzione per il mancato pagamento della corsa, senza ulteriori commenti personali da parte del controllore. Valsecchi ha infine chiesto a Linee Lecco di verificare la veridicità di quanto avvenuto sul bus e di prendere provvedimenti se confermato il fatto. Oltre a porgere le dovute scuse alla donna per il trattamento subito.