Contromano sull'A1 per 20 km: secondo caso in un mese

Ha percorso contromano oltre venti chilometri sull'Autostrada del Sole, la più trafficata. E si è fermata solo dopo aver tamponato una delle auto della polizia stradale sulle sue tracce, causando lievi ferite agli agenti. A distanza di un mese dall'ultima volta, un altro conducente si è immesso sull'A1 dalla parte sbagliata: stavolta si è trattato di una donna di sessantaquattro anni residente in Germania, diretta con tutta probabilità verso Bologna dopo essere entrata a Rioveggio.

Un avvenimento riscontrato nelle scorse ore che (com'era del resto prevedibile) ha scatenato il panico fra i conducenti delle vetture che procedevano secondo il corretto senso di marcia e solo il fatto che la strada fosse più sgombra del solito (erano infatti le 22) ha evitato che tutto finesse in tragedia. La turista non si era tuttavia accorta di aver preso l'entrata sbagliata e ha così proseguito a lungo senza curarsi evidentemente del rumore del clacson proveniente dalle automobili, dai camion e dalle moto che ha incrociato durante il tragitto. E sono stati proprio alcuni automobilisti, spaventati e ben consci di aver rischiato un frontale, ad allertare la Polstrada chiedendo un intervento immediato.

Feriti due poliziotti

Le pattuglie hanno pertanto provveduto a predisporre una manovra di "safety car" per rallentare il flusso del traffico, in modo tale da diminuire la probabilità che la sessantaquattrenne potesse causare incidenti con i mezzi provenienti dalla direzione opposta. Gli altri automobilisti sono stati avvertiti del pericolo e hanno optato per fermarsi o per procedere a velocità ridotta in un'unica colonna, ma l'operazione delle forze dell'ordine si è comunque rivelata non priva di difficoltà: la spericolata guidatrice non sembrava avere infatti alcuna intenzione di fermare la sua rocambolesca corsa in senso contrario. E non si è fermata di sua sponte nemmeno quando all'interno della galleria "Monte Mario" ha visto venire verso di lei una volante della stradale: l'impatto, per quanto per fortuna non particolarmente violento, è stato inevitabile e ha portato al ferimento di due poliziotti.

Una storia che ad ogni modo la protagonista ricorderà a lungo, a causa della sua disattenzione: le sono state infatti contestate violazioni al codice della strada per circa 3mila euro di sanzioni amministrative, da aggiungere alla decurtazione di 18 punti dalla patente, alla segnalazione alla Prefettura per l’inibizione alla guida in Italia e al fermo amministrativo della sua autovettura per tre mesi. Non è come detto la prima volta che si verifica un episodio del genere in quel tratto autostradale: qualche settimana fa una sessantatreenne (risultata poi positiva all'alcol test) aveva guidato contromano per quasi un chilometri, fra Casalecchio e Sasso Marconi. E la preoccupazione fra gli utenti continua a salire, invocando azioni di controllo più stringenti.