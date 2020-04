Coronavirus, 100 medici morti in Italia dall'inizio dell'epidemia

Raggiunge quota 100 la tragica stima dei medici morti dall'inizio dell'epidemia. Numeri che raccontano una strage impietosa, quella dei camici bianchi, eroi senza gloria che hanno sacrificato la propria vita per strappare alla morsa virulenta del Covid-19 migliaia di pazienti: 133.442 contagiati dallo scorso febbraio.

Alla lunga lista di nomi si aggiungono, nella giornata di giovedì 9 aprile, quelli di altre quattro vittime. Si tratta di Mario Zennaro, Tashin Khrisat, Mario Rossi e Samar Sinjab, medici in attività, in pensione, richiamati al lavoro o che prestavano assistenza agli ammalati in regime di isolamento domiciliare. A comunicarlo è la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) con una nota stampa tramutatasi, ormai, in un bollettino di guerra in costante aggiornamento.

Un vero e proprio steminio che non risparmia nessuno. Non solo medici, ma anche infermieri e operatori sanitari a vario titolo hanno perso la vita sul campo di battiglia per un totale di 12.681 casi positivi dall'esplosione della pandemia. Una conta che spezza il fiato e grida giustizia laddovve non è stata ancora fatta. Da settimane, infatti, sindacati e ordini denunciano a gran voce la condizione di estrema precarietà a cui sono costretti i medici in trincea: soli e talvolta sprovvisti dei presidi di protezione individuale. Mascherine riciclate oltre i limiti dell'usura, turni estenuanti e senza mai un attimo di tregua dal virus. Si combatte la morte a mani nude con ultime energie ancora rimaste.