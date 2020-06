Coronavirus, 26 morti in un giorno. Nessuna vittima in 12 regioni

Sono 26 (ieri 44) le vittime registrate nelle ultime 24 ore in Italia: il dato più basso dall'inizio dell'emergenza coronavirus. In totale, il numero dei morti sale così a 34.371. Nessun decesso in ben 12 regioni: Piemonte, Veneto, Marche, Campania, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Continua a diminuire il numero delle persone attualmente positive al coronavirus. Ad oggi sono infatti 25.909 i malati in Italia con un calo di 365 unità (ieri erano stati 1.211 in meno rispetto al giorno prima). Diminuisce il dato dei nuovi guariti: nelle ultime 24 ore si contano altre 640 unità per un totale di 177.010 (ieri +1.505). Prosegue sempre il calo della pressione sugli ospedali: in terapia intensiva ci sono ad oggi 207 pazienti, 2 meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 3.489 (-105). 22.213 persone, pari all'86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) è salito a quota 237.290 (+303, ieri 338). Non si registrano nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e nella provincia autonomia di Bolzano. Oggi in Italia sono stati fatti 28.107 tamponi (ieri erano 56.527).

In particolare, i casi attualmente positivi sono 15.976 in Lombardia, 2.604 in Piemonte, 1.500 in Emilia-Romagna, 755 in Veneto, 489 in Toscana, 246 in Liguria, 1.292 nel Lazio, 617 nelle Marche, 289 in Campania, 410 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 486 in Abruzzo, 94 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 12 in Valle d'Aosta, 37 in Calabria, 70 in Molise e 11 in Basilicata.

Lombardia

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Lombardia sono stati registrati 91.917 casi, 259 in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 244. Gli attualmente positivi in regione sono 15.976 (). Continua il calo dei ricoverati che ora sono 2.018 (98 meno di ieri), mentre in terapia intensiva ci sono come ieri 94 pazienti. 59.484 i guariti (+264). In forte calo il numero dei decessi che nelle ultime 24 ore sono stati 8 (ieri +21) per un totale di 16.457 vittime.

Lazio