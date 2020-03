Coronavirus, quasi 4000 contagiati Ipotesi Lombardia zona rossa

Il coronavirus non sembra fermarsi. In Italia, dall’inizio dell'epidemia, 4.636 persone hanno contratto il virus cinese, 778 in più rispetto a mercoledì 5 marzo. Di queste, 197 sono decedute (49 in più di ieri) e 523 sono guarite (+109). Al momento, i soggetti positivi sono 3.916. A comunicare i dati, il commissario straordinario per l'emergenza Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano.

In particolare, i pazienti ricoverati con sintomi sono 2.394 (604 in più rispetto alla giornata di ieri); 462 sono in terapia intensiva (+111), mentre 1.060 sono in isolamento domiciliare fiduciario (-95). Continua a salire anche il bilancio delle vittime: 197 in totale, 49 nella sola giornata di oggi. " Complessivamente, i pazienti guariti sono l'11,98% del totale. I deceduti il 4,25% ", ha spiegato Borrelli. Un dato che infonde ottimismo è invece quello delle persone guarite. Sono 109 i pazienti guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore per un totale di 523 persone.

Nel dettaglio, si contano 2.612 casi in Lombardia (compresi 469 guariti e 135 decessi), 870 in Emilia Romagna (17 guariti e 37 decessi), 488 in Veneto (22 guariti e 12 decessi), 159 nelle Marche (4 decessi), 143 in Piemonte (4 decessi), 79 in Toscana (un guarito), 57 in Campania, 54 nel Lazio (3 guariti e un decesso), 32 in Liguria (5 guariti e 3 decessi), 31 in Friuli (3 guariti), 24 in Sicilia (2 guariti), 17 in Puglia (1 guarito e 1 decesso), 16 in Umbria, 12 in Molise, 10 a Trento, 9 in Abruzzo, 7 in Val d'Aoista, 5 in Sardegna, 4 in Calabria e Bolzano, 3 in Basilicata.

Zone rosse

Il commissario Borrelli ha inoltre fatto il punto sulle zone rosse. Pochi giorni fa, l'impennata di casi nel Bergamasco aveva fatto spuntare l'ipotesi di allargamento di queste aree. " Stiamo valutando - aveva spiegato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro - l'opportunità di estendere la zona rossa sulla base di alcuni criteriepidemiologici, geografici e di fattibilità della misura. Stiamo analizzando con la Lombardia, con grande attenzione, i nuovi casi nei comuni della cintura bergamasca e stiamo vedendo con i dati d'incidenza e in base ai tassi di riproduzione del virus ". Ora Borrelli ha spiegato che si sta ancora ragionando sulla situazione: " Il comitato tecnico scientifico sta analizzando le informazioni dei dati in nostro possesso e per domani sapremo quale sarà la sorte delle zone rosse ".

Silvio Brusaferro ha aggiunto che "la realtà della Lombardia è particolare. I dati mostrano che c'è un incremento in alcune aree, i dati confermano questa crescita e il comitato tecnico scientifico sta lavorando attentamente per capire e suggerire delle misure da adottare, è in fase di discussione e analisi". Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi, non esclude l'ipotesi di allargare la zona rossa a tutta la Lombardia.