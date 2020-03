Coronavirus, in arrivo una nuova autocertificazione

Dopo appena tre giorni dalla pubblicazione dell'ultimo modulo di autocertificazione, ecco che arriva un nuovo documento. La scorsa notte, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale altre disposizioni e così il testo per certificare gli spostamenti muterà ancora. Lo ha annunciato il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a SkyTg24.

Su questo, ha spiegato Gabrielli, " sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare " i quesiti che arrivano dai cittadini. " Non lo facciamo perché non sappiamo cosa fare, ma per aggiornarci alle nuove disposizioni​. Questo nuovo modulo di autocertificazione intercetterà moltissime delle questioni che a volte attengono alle specificità dei singoli problemi ", ha specificato. " La stragrande maggioranza degli italiani vive con sofferenza e fastidio disposizioni che limitano le nostre libertà e i nostri movimenti, ma le rispetta - ha aggiunto il capo della Polizia -. Ma c'è un'altra parte che o perché non ha compreso o perché non è consapevole del rischio è sempre un po' allergica e si comporta in modo negativo introducendo in questo complesso sistema un vulnus, un baco che può pregiudicare il tanto che si sta facendo ".

" Ai miei uomini ho detto di essere rigorosi ma anche umani - ha continuato Gabrielli -. L'umanità non sta solo nelle modalità con le quali ci si rapporta ai cittadini ma nel fatto di capire che talvolta i cittadini sono bersagliati da disposizioni non sempre omogenee. Abbiamo non solo disposizioni nazionali ma anche regionali, noi stessi dobbiamo comprendere ".