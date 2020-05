Coronavirus, in Calabria zero contagi nelle ultime 24 ore

La Calabria per la prima volta ha registrato zero contagi. L'ufficializzazione del dato è arrivato direttamente dalla diffusione del bolletino regionale nella giornata di oggi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore hanno dato esito negativo, nonostante però i decessi siano aumentati rispetto a ieri. In tutto sono stati eseguiti 35.975 tamponi di cui negativi sono risultati 34.863. Sul territorio i casi positivi sono: Catanzaro riporta 46 in reparto, 2 in rianimazione e ben 66 in isolamento domiciliare. La provincia di Cosenza ha invece 25 in reparto con 298 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria invece 21 in reparto, 2 in rianimazione e 131 in isolamento domiciliare. In totale i soggetti in quarantena volontaria sono 6.078 su tutto il territorio distribuiti così: 1.017 a Cosenza, 1.684 a Crotone, Catanzaro 1.885, Vibo Valentia 238 e Reggio Calabria 1.254.

I casi di Catanzaro sono però da prendere come soggetti provenienti da altre strutture, si legge sull'Agi, che nel tempo sono stati dimessi. Infatti

Il dato si va a collocare proprio nel mezzo del dibattito tra Roma e la governatrice della regione Santelli la quale è convinta che il suo territorio debba ripartire quanto prima, proprio dai bar e dai ristoranti che il governo invece vuole ritardare ad aprire.