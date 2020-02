Coronavirus, cancellato il Mobile World Congress

Il Mobile World Congress, la più importante fiera sulla telefonia mobile che da 33 anni si tiene a Barcellona sempre alla fine del mese di febbraio, è stata annullata a causa del coronavirus.

A dirlo è John Hoffman, amministratore delegato dell'organizzatore della conferenza GSMA, l'associazione mondiale degli operatori delle telecomunicazioni che organizza l'evento che attira più di 100mila partecipanti in ambito high-tech da tutto il mondo. "Pur tenendo conto delle condizioni sicure di Barcellona, il Gsma ha annullato il Mac del 2020 perchè la preoccupazione globale per l'epidemia di coronavirus, che riguardano i viaggi e altre situazioni, rende impossibile l'organizzazione dell'evento", ha spiegato Hoffman. Il Mobile World Congress si sarebbe dovuto tenere dal 24 al 27 febbraio prossimi, ma le defezioni di multinazionali importanti hanno portato a questa decisione. Tra i colossi della comunicazione mobile che avevano dato forfait per il coronavirus ci sono: Vodafone, Ericsson, Lg, Amazon, Nvidia, Facebook, e Hmd Global, produttrice dei telefoni a marchio Nokia e la stessa Nokia (la parte che si occupa di reti tlc). La GSMA, che rappresenta oltre 1.200 aziende in tutto l'ecosistema della telefonia mobile, "dopo una valutazione completa dei rischi connessi a una situazione in rapida evoluzione" e per "salvaguardare la salute e il benessere dei dipendenti e degli altri, riconoscendo al contempo la responsabilità nei confronti del settore e dei clienti" ha scelto di cancellare il Mobile World Congress e non è chiaro se verrà spostato in altra data o se per il 2020 non si terrà proprio.

Le infezioni di coronavirus, al momento, sono state più di 42.000 e i decessi più di un migliaio. Il Gsma, negli ultimi giorni, ha predisposto ulteriori e più significative misure di controllo e disinfezione sul posto. Ma non solo. Ha anche raccomandato ai partecipanti di adottare tutte le dovute contromisure per evitare contagi e, in particolare, per quanto riguarda le strette di mano. Il Mobile World Congress quest'anno sarebbe giunto alla sua 15esima edizione e, come ogni anno, sarebbe stata l'occasione per le aziende di lanciare i propri prodotti e cercare nuove partnership. Si stima, inoltre, che tale fiera abbia un impatto economico sulla regione di Barcellona di circa 492 milioni di euro e dia lavoro a 14.100 persone.