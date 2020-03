Casalino ora è nel mirino: Conte pronto a silurarlo?

La gravissima fuga di notizia di sabato sera sul coronavirus, che ha permesso la divulgazione sui quotidiani italiani della bozza del decreto del presidente del Consiglio che metteva in quarantena il Nord Italia, scatenando il caos e "l'assalto" ai treni verso il sud Italia dalle stazioni di Milano centrale e Garibaldi, non poteva che avere delle conseguenze. Come già chiarito dal nostro giornale, la responsabilità di quel bruttissimo pasticcio non è certamente della Regione Lomabardia, dato che la bozza del decreto era già circolata sui quotidiani italiani prima della pubblicazione del pezzo della Cnn (che citava, in una prima versione poi smentita, la stessa regione come fonte).

È dunque probabile che la bozza sia stata divulgata da ambienti romani vicini al governo Conte. Già, ma da chi? Difficile dirlo. Sta di fatto, come riporta Jacopo Iacoboni su La Stampa, che quella fuga di notizia non è piaciuta affatto a Palazzo Chigi e al premier Giuseppe Conte. Il primo effetto della disastrosa vicenda, scrive La Stampa, è che, in un lunedì politicamente difficilissimo per Rocco Casalino, a Palazzo Chigi sono state ampliate sia pure in maniera informale le deleghe di Maria Chiara Ricciuti, la portavoce numero due, nella gestione della vicenda coronavirus.

Maria Chiara Ricciuti potrebbe avere, d'ora in poi, a discapito di Casalino, sempre maggiori responsabilità e più voce in capitolo rispetto al passato per quanto concerne la comunicazione di Palazzo Chigi. La nuova "pupilla" del premier, abruzzese e laureata in scienze della comunicazione alla Sapienza, cominciò a lavorare per la politica con Pino Pisicchio, deputato dell’Italia dei Valori, il primo partito che usufruì della consulenza di Gianroberto Casaleggio. Ma può vantare anche un'altra esperienza molto interessante nel suo curriculum: tra 2013 e 2014, infatti, ha curato la comunicazione delle onlus di Igor Danilov, a lungo il referente principale di Gazprom Media in Italia.

Rimane il giallo su chi ha fatto circolare la bozza del decreto prima del dovuto. A scagionare del tutto la Regione Lombardia è la lettera inviata in serata al presidente Attilio Fontana da Jonathan Hawkins, vice presidente della Comunicazione Cnn International, il quale spiega che in merito alla polemica sull'anticipazione della bozza del Dpcm " la Cnn ha applicato i suoi rigorosi standard editoriali per verificare informazioni che erano già di pubblico dominio, sia sui siti italiani (tra cui il Corriere della Sera e La Repubblica) che sui media internazionali (tra cui Reuters e il New York Times) ".