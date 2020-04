Coronavirus, frena la crescita delle vittime ma aumentano i positivi

In forte calo il numero delle vittime: nelle ultime 24 ore si registrano 260 decessi (ieri i morti erano 415). Dal 15 marzo non erano mai stati meno di 300. Il totale delle vittime sale così a 26.644. Dopo sei giorni, si inverte invece la tendenza degli attualmente positivi al coronavirus. Nell'ultima settimana i dati sono calati, oggi i numeri tornano a salire: i malati nel Paese sono 106.103 con un aumento di 256 unità (ieri erano stati 680 in meno rispetto al giorno prima).

Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. Al momento, in terapia intensiva si contano 2.009 pazienti, 93 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 21.372 persone (-161). 82.722 persone, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Si abbassa il numero dei guariti: oggi si registrano altre 1.808 unità che fanno salire il totale a 64.928 (ieri +2.622).

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto quota 197.675 (+2.324 rispetto a ieri). Oggi sono stati fatti 49.916 tamponi (ieri 65.387): il rapporto tra tamponi effettuati e casi individuati torna così a crescere ed è di 1 malato ogni 21,5 tamponi, il 4,7%.

In particolare, i casi attualmente positivi sono 35.166 in Lombardia, 15.519 in Piemonte, 12.341 in Emilia Romagna, 9.138 in Veneto, 6.069 in Toscana, 3.480 in Liguria, 4.573 nel Lazio, 3.308 nelle Marche, 2.924 in Campania, 2.937 in Puglia, 1.682 nella Provincia autonoma di Trento, 2.107 in Sicilia, 1.248 in Friuli Venezia Giulia, 2.068 in Abruzzo, 994 nella Provincia autonoma di Bolzano, 296 in Umbria, 783 in Sardegna, 254 in Valle d’Aosta, 797 in Calabria, 219 in Basilicata e 200 in Molise.

Lombardia

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Lombardia sono stati registrati 72.889 casi, con 920 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 713. I ricoverati sono 8.481, 8 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 709 pazienti, 18 in meno rispetto a ieri. Importante calo per quanto riguarda i decessi: nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 56 morti che portano il totale delle vittime a 13.325 (ieri +163).

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 11.113. Rispetto a ieri, la crescita è di 66 unità. A Brescia invece si sono accertati 24 nuovi casi e il totale è arrivato a 12.564. Dopo il calo di ieri, tornano a peggiorare i dati di Milano. In provincia i positivi sono 18.371, 463 più di ieri quando si erano registrati 219 casi sul giorno precedente. In città invece i casi sono saliti a quota 7.788 (+241, mentre ieri l'incremento era stato di 80).

Lazio