Coronavirus, Fusaro: "Arma di bioterrorismo? È pista da seguire"

Diego Fusaro solleva più di un dubbio sullo scoppia dell'epidemia-pandemia di coronavirus. Il virus cinese che sta mietendo migliaia di vittime fa paura e l'emergenza, in questo mondo globalizzato, ha subito oltrepassato i confini del Paese del dragone, toccando ogni Stato di questa Terra.

Il governo Italia, per esempio, ha disposto – come misura di prevenzione dai contagi – lo stato di emergenza, disponendo il blocco del traffico aereo da e per la Cina. Una misura che trova assai d'accordo Diego Fusaro.

Il saggista, ospite a Coffee break su La7, è infatti soddisfatto per il provvedimento adottato dal ministero della Salute e dall'esecutivo: "Io vorrei spezzare una lancia a favore del ministro Roberto Speranza, che a mio giudizio ha fatto valere il primato della politica sull'economia: fosse dipeso dai mercati, non ci sarebbe stata alcuna chiusura – visto che merci e persone devono sempre e comunque circolare… – e invece in questo caso si è fatta valere la supremazia della politica: una volta di più si impone l'importanza della sovranità nazionale come base di un controllo democratico di uno Stato" .

Dunque, il "filosofo" pone l'accento su una questione di non poco conto, paventando la possibilità che ci possa essere anche qualcosa di strano circa i (reali) motivi della diffusione del coronavirus: "È evidente che a fronte di tante certezze propalate come se fossero indubitabili, il gesto fondamentale è sollevare qualche dubbio rispetto alle versioni ufficiali, che presentano questo coronavirus come un se prodigio della natura scaturito casualmente..." . E continua: "Bisogna a mio giudizio prendere in esame tutte le possibili piste, procedendo con cautela e ponderazione, e non trascurando anche gli assetti politici" .

Qui, l'ospite della trasmissione di La7 condotta da Andrea Pancani, spiega: "Un professore statunitense, infatti, ha parlato addirittura della possibilità di armi batteriologiche, chimiche, e di bioterrorismo. Ecco, io non credo che questa sia la verità in assoluto, ma penso che tutte le piste debbano essere percorse battute criticamente. Perché solo gli stolti non hanno mai dubbi e hanno solo certezze…" .