Coronavirus, Hong Kong: "Non baciate gli animali da compagnia"

Non baciare gli animali domestici. Questo l'invito di Hong Kong dopo il caso di un cane, la cui padrona è affetta da Coronavirus, risultato leggermente positivo al Covid-19, come riporta l'agenzia di stampa Askanews.

L'invito delle autorità di Hong Kong riferito ai propri cittadini ha seguito un caso specifico. Sembra infatti che una donna affetta da Covid-19 potrebbe aver trasmesso il virus al proprio cane, anche se non ci sono certezze in merito. Da qui l'invito a non baciare i propri animali domestici. Un bacio è un segno di affetto, un gesto normale che tanta gente compie ogni giorno anche verso i propri animali da compagnia. Sembra però che il cane della donna affetta da Coronavirus sia risultato leggermente positivo al virus. A questo riguardo, è arrivato dunque l'invito della città cinese semiautonoma a non baciare i propri animali domestici.



Il cagnolino in questione è di razza pomerania, un tipico animale da compagnia di taglia molto piccola, con tanto pelo e dal simpatico muso a punta. A dare maggiori notizie sul cane è il Dipartimento per l'agricoltura, la pesca e l'ambiente di Hong Kong. Sembra che il cagnolino presenti comunque un bassissimo livello di infezione. Pare inoltre che l'eventuale contagio possa essere avvenuto dalla padrona al cane, dunque da uomo ad animale, non viceversa. Il pomerania è comunque in ottime condizioni di salute e si trova attualmente in quarantena.

Come spiega l’Agi, le autorità di Hong Kong hanno invitato la popolazione a non baciare i propri animali da compagnia, e il Dipartimento dell’Agricoltura avrebbe sottolineato che in nessun caso i padroni devono abbandonare i propri animali. L’invito, come da giorni si ripete in Italia e nel mondo, è sempre quello di lavarsi bene le mani prima e dopo essere stati fuori casa oppure dopo aver toccato degli animali. Si tratterebbe soltanto di buone pratiche igieniche da adottare in generale, e in modo particolare in questo momento storico. Si invita inoltre a mantenere pulito l’ambiente domestico. Buone pratiche quotidiane che possono aiutare anche la prevenzione del Coronaviris.

Si era già parlato qualche giorno fa del caso del cagnolino di razza pomerania di Hong Kong risultato leggermente positivo al virus. Come aveva sottolineato TgCom24, e come si legge perfino nei manifesti sugli autobus di Roma, il virus non può essere trasmesso dagli animali domestici all’uomo. Sembra comunque che le autorità di Hong Kong abbiano annunciato che il pomerania sarà sottoposto a ulteriori esami, proprio per verificare se sia realmente infetto, oppure se si tratti soltanto di una contaminazione ambientale che riguarda naso e bocca. In ogni caso, fino a quando il pomerania non risulterà negativo ai test, dovrà rimanere in quarantena. L’Istituto Superiore di Sanità ha comunque specificato che gli animali domestici non possono essere una fonte di contagio da Coronavirus.