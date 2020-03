Coronavirus, i cani si possono ammalare? Borrelli: "Non ho informazioni"

Gli animali si possono ammalare di coronavirus? Ci può essere una trasmissione da uomo ad animale? Al momento la Protezione civile non è in grado di rispondere a queste domande. La prova è arrivata ieri quando in conferenza stampa un giornalista ha chiesto al capo del Dipartimento Angelo Borrelli se sapeva qualcosa di più in merito al cane infetto dal virus ad Hong Kong.

Borrelli ha risposto: “ Chiederemo anche ai nostri esperti ”. E ha aggiunto che oggi nel consueto bollettino sull’epidemia sarà possibile rivolgere le domande alle persone competenti, che potranno dare delle indicazioni di carattere scientifico sull’argomento. Poi ha precisato che “ c’è un comitato tecnico-scientifico ma a me non è giunta alcuna informazione sulla questione ”.

Come detto, a Hong Kong sarebbe stato registrato il primo caso di cane colpito da coronavirus. Si tratta d un cucciolo domestico di proprietà di una donna di 60 anni, che sarebbe risultato positivo al Covid-19 anche se in forma lieve. A quanto pare la notizia è stata confermata da fonti ufficiali perché è arrivata dal portavoce del dipartimento Agricoltura, pesca e conservazione di Hong Kong. Le autorità hanno sottolineato che potrebbe trattarsi di un primo episodio di trasmissione da essere umano ad animale. In questo caso, sarebbe stata proprio la padrona del cucciolo ad averlo infettato. La donna è ricoverata, mentre non ci sono prove che il virus non sia passato al cane in altro modo. Il governo di Hong Kong ha detto che il cane si trova in quarantena in una struttura per animali, mentre gli esperti consigliano caldamente la quarantena per gli animali domestici di chi è risultato positivo all’infezione. Le stesse autorità di Hong Kong hanno precisato di non avere prove della possibilità di trasmissione tra uomo e animali da compagnia, o viceversa.