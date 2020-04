Coronavirus, da Israele il laser che rileva i sintomi del contagio

E se i sintomi del contagio da Covid-19 potessero essere rilevati con un laser? Più che una idea bizzarra, una possibilità concreta che, se fosse messa a protocollo, segnerebbe la svolta nella diagnosi da remoto del coronavirus. La tecnologia è stata sviluppata in Israele ad opera di alcuni ricercatori della Bar Llan University, polo accademico di Ramat Gan, nel distretto di Tel Aviv.

Stando a quanto riferisce l'agenzia stampa Adnkronos/Xin , si tratta di un dispositivo che consente di individuare, anche dalla lunga distanza - circa 10 metri - i cambiamenti nella motalità dei tessuti provocati dal Covid-19. Nello specifico, il laser è in grado di identificare i sintomi caratterizzanti l'infenzione, quali, il "ronco lungo" (segno di una ostruzione bronchiale), la febbre e la diminuzione della saturazione dell'ossigeno nel sangue. " Il nostro dispositivo può rilevare da remoto la nano-motilità del tessuto vicino ai vasi sanguigni e rilevare i suoi cambiamenti come risultato di questi parametri ", hanno spiegato gli sviluppatori della Bar Llan University. Secondo il team, le capacità del nuovo metodo di diagnosi a distanza può ridurre il rischio di infezione del personale medico. Ma questa non è l'unica sperimentazione in corso ad Israele.