Coronavirus in Italia, +386 nuovi casi in 24 ore, 3 i decessi

Dall’inizio dell’epidemia, nel nostro Paese sono stati registrati almeno 247.158 soggetti che hanno contratto il coronavirus. Nelle ultime 24 ore vi è stato un aumento di 386 casi, quasi cento in più rispetto a ieri. Si tratta dell'incremento più significativo di casi dal 5 giugno scorso. I morti sono stati solo tre, al minimo da febbraio, in calo rispetto ai sei registrati ieri. Il totale delle vittime in Italia per coronavirus, secondo i dati aggiornati dal ministero della Salute, sale a 35.132. Attualmente sono 12.230 i casi positivi di cui si ha certezza. I malati che sono stati ricoverati in ospedale con sintomi sono 748, di cui 47 nel reparto di terapia intensiva.

I dati regione per regione

Ecco i dati dei casi totali regione per regione, che comprendono sia i decessi che i guariti da coronavirus. Lombardia 96.142, Emilia-Romagna 29.634, Veneto 20.003, Piemonte 31.646, Marche 6.863, Liguria 10.210, Campania 4.990, Toscana 10.469, Sicilia 3.272, Lazio 8.629, Friuli-Venezia Giulia 3.391, Abruzzo 3.377, Puglia 4.609, Umbria 1.465, Bolzano 2.702, Calabria 1.262, Sardegna 1.394, Valle d’Aosta 1.208, Trento 4.973, Molise 470 e Basilicata 449. A pesare l'aumento della Lombardia, che è passata da 46 a 88 casi, ma soprattutto il cluster di migranti positivi nel Trevigiano, che ha fatto salire il Veneto da 42 a 112 nuovi casi. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha ribadito che le regioni dovrebbero avere pieni poteri, perché "hanno dimostrato di poter gestire l'emergenza meglio di chiunque altro" . Preoccupante anche la situazione in Sicilia, schizzata da 18 a 39 casi.

In aumento le terapie intensive