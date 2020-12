Coronavirus, Italia verso la zona rossa a Natale dal 24 dicembre al 3 gennaio

Prosegue il ballo delle incertezze del governo sulle restrizioni di Natale. Sembra ormai certo che tutto il Paese diventerà zona rossa il prossimo 24 dicembre ma solo per 9 giorni, non fino al 7 gennaio ma fino al 3 gennaio. Sono queste le indiscrezioni che trapelano da Palazzo Chigi in merito al nuovo Dpcm che Giuseppe Conte dovrebbe firmare nei prossimi giorni. Sembra quasi una soluzione di compromesso tra la frangia più rigorista che chiedeva il lockdown totale per tutte le feste fin dal 19 dicembre e chi, invece, pensava a una stretta blanda per agevolare il commercio.

" Ci stiamo confrontando per rinforzare il piano natalizio. Gli esperti ci hanno consigliato qualche misura aggiuntiva e noi dobbiamo evitare una terza ondata, per arrivare a gennaio in resilienza ", ha spiegato Giuseppe Conte, giustificando in questo modo le nuove misure. Il Cts, d'altronde, da diverse settimane lancia l'allarme sui rischi della zona gialla natalizia, che si è tradotto in un "tana liberi tutti" anche a causa del cashback proposto dal governo per incentivare gli acquisti sul territorio. Se gli italiani possono uscire e riprendersi, almeno in parte, la loro libertà, allora perché non dovrebbero farlo? Bisognava prevederlo e non condannarlo in un secondo momento. Eppure, domenica sera alla luce delle immagini provenienti dalle grandi città e non solo, nel primo giorno di zona gialla, è stata convocata una riunione d'emergenza per cercare di porre un freno.