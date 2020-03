Coronavirus, l'appello degli infermieri: "Non c'è più tempo"

Hanno il volto segnato da solchi profondi, gli occhi arrossati e le mani strinate in superficie. Sono gli infermieri che, in queste settimane in cui il tempo sembra sospeso, stanno tentando di strappare alla furia del coronavirus le vite di noi tutti. Sì, perché in questo vorticoso inferno, dove l'aria brucia più di una terra in fiamme, ci siamo dentro un po'tutti. E a loro, comuni mortali costretti ad imprese eroiche contro un nemico invisibile, spetta l'arduo compito di salvarci la pelle. Sono soli, stremati e lontani dalle famiglie ma non mollano di un centimetro.

Elena, Maria Cristina, Marco e chissà chi altri. Li abbiamo visti correre da una corsia all'altra, crollare sulla tastiera del pc al termine di un turno estenuante, bardati in tute bianche che contengono il respiro ma non la stanchezza. Qualcuno tiene un diario di bordo in cui racconta la solitudine nel reparto di malattie infettive, qualcun altro il dolore straziante della terapia intensiva. Ma a quanto pare, neanche un bollettino di guerra in costante aggiornamento riesce a sedare l'animo inquieto di chi preferisce sfuggire ad una tranquilla quarantena piuttosto che preservare l'incolumità altrui. "Restate a casa", è l'appello diffuso sui social da centinaia di infermieri, medici e operatori sanitari impegnati al fronte Covid-19. Un appello che quest'oggi si rinnova assumendo un tono nettamente più drammatico: "Non c'è più tempo", gridano in silenzio.