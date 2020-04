Coronavirus, l'esperta: "Isolamento e distanza, così sarà il futuro"

"Come sarà il nostro futuro?". È forse questa, insieme a "quando finirà l'emergenza?", la domanda che sta dominando le giornate e i pensieri degli italiani, costretti a vivere giorno e notte in casa per arginare il più possibile la pandemia di coronavirus.

Di risposte certe, purtroppo, non ce ne sono. Ma in queste difficile settimane esperti e virologi stanno provando a delineare quello che potrebbe essere la nostra quotidianità nel futuro prossimo e anteriore. Una risposta a questo interrogativo ha provato a fornirlo la dottoressa Patrizia Laurenti.

Professore associato di Igiene presso l'Università Cattolica-Policlinico Gemelli di Roma, intervistata da Il Messaggero, ha dichiarato: "Il nostro futuro sarà la distanza: evitare gli assembramenti, dimenticare iniziative sportive, sociali, culturali in cui ci si possa trovare in tanti, dalla scuola ai centri estivi" . Insomma, il suo messaggio è chiaro: dobbiamo iniziare a metterci in testa e anche ad accettare che la vita post emergenza coronavirus non sarà più la stessa. E che dobbiamo portare un bel po' di pazienza, nella speranza di poter – un giorno, chissà… – riprendere in mano le nostre vite e le nostre giornate così come le avevano lasciate.

Nel corso della chiacchierata con il quotidiano capitolino, l'esperta ha aggiunto: "Dovremo continuare a vivere rispettando la distanza e portando le mascherine correttamente al di sopra del naso per un bel po' di tempo. E non ci dimentichiamo l'igiene delle mani teniamo sempre un gel in borsa, anche dopo aver tolto la mascherina, conviene usarlo. Poi vediamo cosa ci proporrà il governo, la strada è abbastanza chiara, riaprire alcune attività produttive per i motivi sociali ed economici che abbiamo presenti" .

Questo, in soldoni, significa che dovremo imparare a convivere quotidianamente con la minaccia del Covid-19, una minaccia che in futuro sarà ridotta e alla quale si potrà rispondere anche con un vaccino (incrociando le dita e augurandosi che arrivi il prima possibile): "Il coronavirus ci accompagnerà, diminuirà la circolazione ma non sparirà, tutti speriamo in questo vaccino. Non potremo di fatto mai abbassare la guardia: la vaccinazione influenzale avrà un ruolo importante per evitare confusione, dunque per favore vacciniamo gli over e ultra 65enni, gli operatori sanitari e le altre fasce della popolazione che ci rientrano per evitare confusione epidemiologica e diagnostica quando si dovesse rinfocolare il virus" .