Coronavirus, l'esperto rivela: "Ecco la verità sulle fasce d'età"

Tutti devono stare in guardia dal coronavirus: nessuno è immune. A sottolinearlo è il direttore dell'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle richerche (Cnr), Giovanni Maga, che all'Ansa ha rivelato: " Non ci sono fasce d'età 'protette' dall'infezione. I giovanissimi si ammalano meno, ma tutti possono infettarsi e propagare il virus ".

Chiunque, quindi, potrebbe essere un veicolo del virus, anche senza rendersene conto. Per questo, spiega Maga, " è importante diradare i contatti, evitare gli assembramenti, seguire le indicazioni ". Nonostante l'età media delle persone risultate positive al coronavirus sia di 65 anni, " abbiamo un 22% tra 19-50. Mentre sotto i 19 anni, l'incidenza in effetti è molto bassa, intorno all'1,5 per cento ". I giovani, quindi, sembrano essere meno colpiti dal virus rispetto alle persone più anziane, ma potrebbero costituire un veicolo del Covid-19 per i loro cari: per questo, per loro il pensiero deve essere rivolto sia a sé stessi che agli altri.

" Limitare la diffusione del virus ha come primo obiettivo salvare le vite di chi è più a rischio ", ha precisato Maga. Solitamente, si tratta dei pazienti più anziani o con patologie pregresse. Infatti, "anche se la maggioranza passa l'infezione senza particolari problemi, dobbiamo abbattere quel 19% che richiede cure intensive per non saturare la capacità di assistenza degli ospedali ". Maga spiega che, se i contagi aumentassero, aumenterebbe anche " la pressione sul sistema sanitario " e anche " i contagi tra gli operatori, che come i posti letto non sono infiniti ". È questo, sottolinea l'esperto del Cnr, uno dei rischi delle epidemie: " Avere un impatto sugli operatori di servizi essenziali, in primis quelli sanitari ".