Fontana: "In Lombardia la linea dei contagi non è più in salita"

" Non ho ancora i numeri ufficiali, ma dalle indicazioni che mi arrivano stiamo proseguendo sulla buona strada. Stiamo mantenendo quella linea che non è più in salita e non è ancora in discesa, ma non stiamo andando avanti nella progressione " del contagio. Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel punto stampa quotidiano sull'emergenza coronavirus. " Non si deve però abbassare la guardia ", ha aggiunto Fontana.

Il governatore ha infatti ribadito la necessità di restare a casa e seguire le indicazioni del governo. " Purtroppo oggi, non so se sia solo una mia impressione - ha dichiarato -, ho visto più macchine in giro, più gente in giro. Come se molti si fossero sentiti autorizzati dai discreti risultati a non rispettare le norme. Se rincominciamo la vita normale, rischiamo che i numeri tornino ad essere negativi. Stiamo andando benino, manteniamoci ancora rigidi nel rispettare gli obblighi ". Per quanto riguarda le misure restrittive per far fronte all'emergenza coronavirus, in scadenza il 4 aprile, Fontana ha spiegato che " la nostra proposta è di mantenere il contenuto dell'ordinanza ancora valida in regione, fino almeno alla metà di aprile. Stiamo ragionando con le altre regioni per mandare delle richieste al governo a Roma che siano più condivise possibile " (guarda il video).

Dalla Lombardia iniziano quindi ad arrivare buone notizie. Fontana è ottimista, ma c'è ancora molta strada da fare. " Siamo in una fase positiva ma dobbiamo solidificarla ", ha dichiarato il presidente della Regione. Intanto procedono i lavori nel nuovo ospedale alla Fiera di Milano. " Questa mattina sono tornato alla Fiera per la benedizione dell'arcivescovo Mario Delpini. Con lui ho incontrato tutti i lavoratori che in questi giorni hanno contribuito giorno e notte alla nascita di questa struttura - ha affermato il presidente -. Una grande opera che solo l'ingegno e la concretezza lombarda potevano realizzare in così poco tempo. A tutte le maestranze va il mio più sentito ringraziamento " (guarda il video).