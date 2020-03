Coronavirus, mille tamponi al giorno: a Vo' i contagi si sono fermati

A breve si conosceranno le sorti delle zone rosse. Nelle ultime ore si è molto discusso sulla possibilità di allargare l'area a tutta la Lombardia, ma ci potrebbero essere novità anche per quanto riguarda il Lodigiano e Vo' Euganeo. " I l comitato tecnico-scientifico sta analizzando le informazioni e i dati raccolti ", ha annunciato il commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli.

La situazione nel Comune padovano sembra essersi stabilizzata, almeno da quanto rivelano i dati sui contagi nella zona degli ultimi tre giorni. Come riporta il Corriere, i cittadini cominciano a guarire visto che i positivi sono scesi da 90 a 84. " In effetti dall'inizio dell’emergenza non sono emersi altri casi gravi - ha spiegato il professor Andrea Crisanti, a capo del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova, che esamina tutti i tamponi del Veneto -. Con le cautele del caso, al momento possiamo affermare che l'isolamento è servito. E anche, sempre stando ai parametri attuali, che il Veneto sembra essere la regione in cui i contagi non stanno aumentando in maniera drammatica ". Secondo l'ultimo bollettino, nella Regione ieri si sono registarti 81 casi in più rispetto a giovedì 5 marzo, contro i 361 casi della Lombardia e i 172 dell'Emilia-Romagna. " Il numero pare stabilizzarsi - ha continuato Crisanti -, ma potrebbe essere una calma momentanea perché tutto dipende dal movimento delle persone. Se non fossimo vicini a Lombardia ed Emilia, la situazione sarebbe sotto controllo ". Nel Comune del padovano, dove lo scorso 21 febbraio è morto il 77enne Adriano Trevisan, la situazione sembra quindi migliorare, ma il rischio rimane. " Si può dire che le misure prese hanno smorzato la diffusione del virus nel focolaio iniziale e non mi pare poca cosa ", ha spiegato Crisanti.