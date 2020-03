Scontro sulla grande zona rossa: "È inutile chiudere la Lombardia"

La situazione Covid-19 allerta la Lombardia. Non è un caso che il governatore Attilio Fontana si sia detto pronto a chiedere al governo di adottare misure drastiche come la "chiusura" di tutto il territorio per un mese, ma c'è chi la definisce " un’iperbole ". Tuttavia è arrivato il parere negativo da parte dell'Iss. " Non avrebbe neppure senso ", ha detto chiaramente Silvio Brusaferro. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha voluto inoltre spiegare il suo ruolo: " Non sono io la persona che decide, sono solo uno dei membri del comitato tecnico-scientifico che riferisce alla presidenza del Consiglio le valutazioni ". Si vociferava l'intenzione di istituire la zona rossa in tutta la Regione, ma il medico ha precisato: " Non ho mai affermato una cosa simile. Alla domanda se pensiamo di allargare la zona rossa ho risposto semplicemente che stiamo valutando le misure da prendere in Lombardia che è una delle zone critiche ".

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente dell'Iss ha fatto il punto della situazione in Lombardia: " La curva cresce così come in Emilia-Romagna, siamo in una fase intermedia ". Questo testimonia come non vi sia ancora " un rallentamento dell’epidemia ". Proprio su questi dati i tecnici devono basarsi " per fare valutazioni e suggerire le misure che potrebbero essere prese per cercare di modificare la progressione dei casi ". Le misure per rallentare la diffusione dell'epidemia devono dunque prendere in considerazione " i numeri ".

"Non siamo come la Cina"

Brusaferro ha poi fatto sapere quali sono i classici parametri per lo studio di valutazione delle epidemie: " L’incidenza dei casi, i tassi di crescita e quanto la circolazione del virus è sostenuta a livello locale, vale a dire non dipende soltanto dai casi importati ". E gli altri Paesi stanno osservando attentamente le mosse del nostro Paese: " È la prima volta per tutti ".