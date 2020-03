Coronavirus, morti 2 dipendenti delle poste nella Bergamasca

Sono due i dipendenti di Poste Italiane in provincia di Bergamo ad essere morti a causa del coronavirus. A renderlo noto è la componente della segreteria Slc-Cgil Bergamo, Marisa Adobati. Questa ha ricordato come entrambi i dipendenti hanno "lavorato fino a pochi giorni fa, uno in un centro di recapito e l'altro in un ufficio postale di due comuni della provincia di Bergamo. Per questo la Cgil chiede: Ora basta, è ora di chiudere gli uffici postali". Già da diverse settimane la Slc-Cgil parla di come sia inutile "esporre al contagio i lavoratori di Poste Italiane della bergamasca, ed ovviamente non solo del nostro territorio, e ci viene ripetuto in maniera assillante che Poste deve garantire i servizi essenziali". Il sindacato fa inoltre sapere: "Il recapito di un bollettino o la marea di avvisi di mancata consegna delle raccomandate, non crediamo siano da considerarsi espletamento di servizi essenziali. Molte scadenze fiscali ed invii di notifica sono stati, tra l'altro, sospesi per decreto. Il punto è che, ormai, 'andare in Posta' per molti è diventato il pretesto per fare una 'giustificata' passeggiata in paese".

Coronavirus, deceduti due dipendenti di Poste italiane nella Bergamasca

Dopo il decesso dei due dipendenti i luoghi di lavoro in cui prestavano attività sono stati sanificati. Marisa Adobati ha aggiunto che questo non basta certo a tutelare coloro che continuano ogni giorno ad andare a lavoro qui. Il sindacato ha contattato prefetture, l'Ats, sindaci, partiti politici e la stessa azienda. Dalle parole espletate da Adobati all'interno del comunicato traspaiono sentimenti di delusione e di stanchezza per l'attuazione situazione a cui i lavoratori sono costretti a sottostare. Intanto, l'epidemia da covid-19 prosegue non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Come si legge da Repubblica, i contagiati hanno superato nel nostro paese il numero di 20.000 e le zone più colpite continuano ad essere messe ulteriormente in ginocchio. Pur essendo la nazione più contagiata dopo la Cina, l'Italia è anche riconosciuta per aver messo in campo, rispetto ad altri paesi, misure straordinarie come la chiusura di attività commerciali non di prima importanza.