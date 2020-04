Coronavirus, negli Usa un morto al minuto e Trump contro tutti

I decessi negli Stati Uniti d'America per coronavirus, in base ai dati che arrivano dalla Johns Hopkins University, ammonterebbero a 22.020 su 555.313 casi di positività. Un dato che preoccupa, soprattutto perché nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.514 decessi, una battaglia che sembra stia mettendo in ginocchio gli Stati Uniti d'America. Il dato allarmante è che c'è un morto ogni minuto.

Donald Trump ha deciso di twittare e criticare l'operato di Anthony Fauci, immunologo di origini italiane che il governo statunitense ha assunto come super-esperto di malattie infettive. Fauci tempo addietro aveva dichiarato che i politici avrebbero dovuto ascoltare gli esperti medici quando gli stessi stavano chiedendo a gran voce di chiudere il paese, questo avrebbe sicuramente salvato moltissime vite. Il presidente ha quindi ripreso un tweet di DeAnna Lorraine, ex repubblicana candidata al Congresso che diceva: " Ora Fauci dice che Trump avrebbe dovuto ascoltare lui e la sua equipe per gestire il problema. L'esperto medico non ricorda forse che il 29 febbraio lui stesso stava affermando che non c'era nulla di cui preoccuparsi? ". L'ex candidata ha successivamente lanciato un hashtag: Time to #FireFauci, ovvero "È ora di licenziare Fauci".

L'epidemia di coronavirus va ad incrociare le elezioni presidenziali del 2020, il 3 novembre gli americani saranno infatti chiamati a scegliere il loro presidente a scelta tra Donald Trump e Joe Biden in attesa di essere confermato dalla convention democratica. La critica maggiore che Biden fa, attraverso le pagine del New York Times, è che il governo non abbia garantito sufficiente equipaggiamento medico e lo stesso futuro candidato chiede a gran voce: " Che l'economia riparta quanto prima. Non è possibile che ancora si pensi che situazione economica e sanitaria debbano essere separate ".

Trump ha dunque risposto con un tweet, accusando il giornale di fare propaganda sulla falsità

The @nytimes story is a Fake, just like the “paper” itself. I was criticized for moving too fast when I issued the China Ban, long before most others wanted to do so. @SecAzar told me nothing until later, and Peter Navarro memo was same as Ban (see his statements). Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020