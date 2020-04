Coronavirus, Papa Francesco: “Mi preoccupa l’ipocrisia di certi politici”

“ Mi preoccupa l'ipocrisia di certi personaggi politici che dicono di voler affrontare la crisi, che parlano della fame nel mondo, e mentre ne parlano fabbricano armi ”. Lo ha evidenziato Papa Francesco in un’intervista rilasciata allo scrittore e giornalista britannico Austen Ivereigh, tradotta dalla rivista La Civiltà Cattolica. Il Pontefice ha espresso il suo pensiero sull’emergenza mondiale causata dal coronavirus e ha elogiato medici, infermieri, volontari, religiose e sacerdoti.

" Questa crisi ci tocca tutti: ricchi e poveri - ha aggiunto il santo Padre -. È un appello all'attenzione contro l’ipocrisia ”. Bergoglio ha ribadito anche l’importanza della coerenza, altrimenti tutto andrà perduto.

“Mi preoccupa la gente”

Papa Francesco ha detto che in questo periodo prega molto e pensa alla gente. È preoccupato per il futuro delle persone. “ Mi unge, mi fa bene, mi sottrae all’egoismo - prosegue il Pontefice -. Ovviamente ho i miei egoismi: il martedì viene il confessore, ed è allora che metto a posto quel genere di cose ”. Il Santo Padre dice di vivere con molta incertezza e allo stesso tempo con creatività.

A proposito di persone, Bergoglio ricorda i senzatetto e cita in particolare la fotografia di Las Vegas, in cui erano stati messi in quarantena in un parcheggio, mentre gli alberghi erano vuoti. “ Qui la si vede all'opera, la teoria dello scarto ” perché spesso “ i poveri vengono trattati come animali abbandonati ”.

Il futuro

Il Papa si interroga anche sul futuro, sulla sua funzione come capo della Chiesa. Secondo il Pontefice, è importante pensare al dopo perché quest’ultimo ha iniziato a mostrarsi come “ tragico e doloroso ”. A tal proposito, il Santo Padre sottolinea che “ attraverso il dicastero per lo Sviluppo umano integrale è stata organizzata una commissione che lavora su questo e si riunisce con me ”. La preoccupazione più grande di Bergoglio è in quale modo accompagnare i fedeli e stare accanto a loro.

Un pensiero sul Covid-19