Coronavirus, positivi dopo 50 giorni: maxi test sierologici a Castiglione d'Adda

Settantacinque morti in cinquantaquattro giorni. Sono i numeri di un'ecatombe, quella di Castiglione D'Adda, il piccolo comune del Lodigiano sottoposto regime di isolamento dallo scorso 23 febbraio, quando fu istituita la zona rossa per ben 10 comuni della Bassa. Una popolazione letteralmente falcidiata dall'epidemia: circa il 2% dei 4.646 abitanti castiglionesi se l'è portati via il coronavirus in meno di 8 settimane.

Luisa Angela Cacciatori in Grioni, 80 anni, Franca Lomi in Ghilotti di 81, Adriano Daccò di 78, Renzina Malabarba vedova Pinotti di 87, Alfredo Burini, detto Gei, di 75, Angela Grazioli di 90, Franca Ghizzoni in Dacò di 78, Angela Arrigoni in Podenzani di 71, Pietro Mercanti di 81, Dino Dragoni di 80, Lazzarina Grazzani vedova Martani di 92 anni, Carlo e Francesco Betti, 61 e 54 anni, benzinai e fratelli. Sono solo alcune delle persone morte in questa immane tragedia che, nonostante qualche incoraggiante segnale di ripresa, continua a mietere una vittima dietro l'altra. L'ultimo ad andarsene è stato Michele Tagliabue, 'el macelàr' di Via Roma che, dal '92 al '93, era stato sindaco della graziosa cittadina. " Con lui se ne è andata una generazione ", racconta con gli occhi bagnati dalle lacrime chi lo ha conosciuto.

Nonostante il dolore per la perdita degli affetti più cari sia ancora vivido, a Castiglione d'Adda si tenta una timida ripartenza. Ci si muove in punta di piedi, a piccoli passi, quasi a non voler far rumore. Come fa Luigi Tansini, venditore ambulante di formaggi da tre generazioni: " Io da quando ne ho 20, e con quest’anno sono 38 di attività, ma prima c’erano mio padre e mio nonno. Quando la raspatura la facevano in pochi ". Sebbene i mercati comunali siano ancora chiusi, Luigi Tansini ha deciso comunque di scendere in strada e lavorare. " Anche se prodotti ce ne sono pochi, perché non è facile rifornirsi con questa situazione - racconta a Cesare Giuzzi, del Corriere della Sera - Quando si andava sui mercati il banco era pieno. Oggi c’è poco" . Non c’è la coda come dal fornaio o dal tabaccaio, si lavora per pochi, affezionati clienti. E' chiusa anche la casa di riposo Fondazione Milani, dove l'accesso alla struttura per i familiari degli ospiti è stato vietato fino al 15 maggio. Qui sono morti 15 anziani su 55. Nel pieno dell’emergenza, la Rsa era rimasta senza medici perché tutti positivi. La salvezza è arrivata da un dottore dell’Esercito arruolato dal sindaco Costantino Pesatori: " Mezza giornata in ambulatorio e il pomeriggio alla casa di riposo ", senza mai fermarsi.