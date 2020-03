Coronavirus, la previsione di Crosetto: "Salteranno molte aziende"

Il coronavirus rischia di avere effetti devastanti sull'economia del nostro paese, già in affanno nei mesi antecedenti alla pandemia. Le previsioni degli esperti suggeriscono un tracollo finanziario - a danno soprattutto delle medie e piccole imprese - dalle proporzioni mastodontiche. Lungi dalla volontà di ingenerare ulteriori allarmismi, in un momento già difficile e complessa compressione sociale/sanitaria, vale la pena ipotizzare le conseguenze delle "strette" (necessarie ai fini del contagio epidemico, s'intende) in senso ai decreti varati dal governo.

A fare chiarezza su quanto presumibilmente occorrerà nei prossimi mesi è Guido Crosetto, il cordinatore di Fratelli d'Italia, che su twitter preventiva uno scenario economico tanto sconcertante quanto verosimile. " Lo dico senza alcuna intenzione di polemica - scrive - già dalla prossima settimana molte aziende salteranno ed inizierà un effetto domino disastroso. Non hanno potuto lavorare. Non hanno potuto lavore, non hanno potuto fatturare. Non hanno potuto scontare le fatture. Non hanno incassato e non possono pagare ".

Non possono pagare. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 18, 2020

La dichiarazione di Crosetto fa riferimento, seppur non in maniera esplicita, alla " manovra poderosa " varata dal Governo che stanzia 25 miliardi di " denaro fresco " per la tutela del lavoro, a cui successivamente si aggiungerà un'attivazione di " flussi complessivi per 350 miliardi " in finaziamenti a sostegno dell'economia reale. Il provvedimento, che prevede altresì lo slittamento di scadenze fiscali di Iva ed Irpef, potrebbe non essere sufficiente a salvare dal baratro le aziende nostrane. La sospensione delle cartelle esattoriali, dei controlli fiscali e dei contributi fino a giungno 2020 non sembrerebbe utile ad arginare una futura emoraggia di fatturati al ribasso. Insomma, a detta di molti, le misure contenute nel decreto "Cura Italia" non garantirebbero né un rilancio dell'economia né assicurano un sostegno alle imprese.