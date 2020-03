Coronavirus, la previsione dell'Iss: "Nuova ondata di contagi nel weekend al Centro-Sud"

In questo weekend ci si aspetta una nuova ondata di contagi da Coronavirus. Questa la previsione di Silvio Brusaferro, che in occasione del punto stampa odierno dalla sede della protezione civile di Roma ha spiegato che le motivazioni sarebbero da ricondurre alle " folle di persone assembrate al mare, nelle stazioni sciistiche o impegnate in mega aperitivi ", considerando che il virus ha circolato e che può avere un'incubazione anche di 4-7 giorni: " Vedremo le curve, è solo un'ipotesi, speriamo di essere smentiti dai fatti ". Il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) ha spiegato che una parte di queste persone " avrà della sintomatologia e potrà risultare positiva ". E lo dice " con dispiacere ", poiché in questi giorni sono stati molti gli appelli lanciati " alla consapevolezza ". Da qualche giorno gli italiani " hanno colto come comportamenti di questo tipo finiscano per ritorcersi contro e vadano assolutamente evitati. È un piccolo sacrificio da fare tutti insieme ".

Successivamente ha parlato della situazione in Italia di quella che definisce " una crisi globale ", il cui antidoto è rappresentato dalla condivisione di dati ed esperienze: " Credo che la presenza di colleghi cinesi sia una grande opportunità per confrontarci e scambiarci le esperienze ". L'età media dei pazienti deceduti e positivi è di 80.3 anni, prevalentemente maschi, le donne solo il 25.8%: " L'età media dei deceduti è significativamente più alta rispetto agli altri positivi ". Le fasce d'età più colpite sono dai 70 anni in poi, con un picco tra 80 e 89 anni; anche la letalità - il numero di morti tra i malati - è più elevata nelle persone oltre gli 80 anni: " La maggioranza è portatrice di patologie croniche, solo 2 persone non sono risultate al momento portatici di patologie, ma sono cartelle cliniche che non abbiamo ancora analizzato nel dettaglio ".

Picco a metà mese?

In queste ore l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sta analizzando le evidenze e sta deliberando la possibilità di avviare delle sperimentazioni del farmaco per artrite, normalmente usato per l'artrite reumatoide, utilizzato a Napoli con effetti positivi nel contrastare gli effetti del Coronavirus: " Questo farmaco ora è registrato per un altra patologia, il meccanismo d'azione però potrebbe risultare efficace per delle manifestazioni cliniche che ha il Coronavirus: dal punto di vista scientifico, occorre avere delle valutazioni definite, con un campione di soggetti definito, e credo che l'Aifa stia lavorando a questo ". Dunque è da intendersi come " una promessa, un'opportunità che va studiata " al fine di avere i parametri per poi dire che " il meccanismo di azione è effettivamente efficace per tutti i pazienti avvetti dal Coronavirus ".