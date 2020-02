Coronavirus, previsto il ritorno imminente del 17enne di Grado

Il ragazzo di 17 anni residente a Grado, in provincia di Gorizia, tornerà presto in Italia. L'arrivo è previsto in data 9 febbraio 2020. Ricordiamo come lo scorso 3 febbraio il giovanissimo non abbia potuto prendere il volo assieme ai 56 nostri connazionali dalla Cina. Come informa Repubblica, a bordo dell'aereo ci saranno i 9 italiani che si trovavano nella provincia di Hubei, territorio in cui si sarebbe originato il coronavirus. Il volo partirà da Wuhan. Saranno le unità di cirsi della Farnesina a coordinare le operazioni. L'atterraggio è previsto presso l'aeroporto della RAF (Royal air force) di Brize Norton, a poca distanza da Oxford, con a bordo passeggeri sia britannici che dell'Unione europea. I nostri connazionali, assieme ad alcuni cittadini svedesi, danesi e greci, saranno qui prelevati da un volo militare, che saranno subito trasportati nei loro paesi di residenza da altri voli speciali. Gli italiani arriveranno in serata a Pratica di Mare e da qui saranno trasferiti in isolamento presso l'ospedale del Celio. In un primo tempo si sarebbe optato per la Cecchignola, ma tale destinazione risulta impossibile a causa di mancanza di posti.

Coronavirus, torna a casa il 17enne residente a Grado

Il nostro giovanissimo connazionale originario di Grado tornerà a casa con un volo che partirà da Wuhan, territorio in cui sarebbe nato il famigerato coronavirus, la cui diffusione e contagi non accennano a diminuire. Lallarme, è inutile precisare, non è ancora rientrato. In verità, il ragazzo sarebbe potuto partire già lo scorso 3 febbraio. Un'opportunità sfortunatamente mancata a causa di alcune linee di febbre che lo hanno costretto a rimandare il rientro e ad essere tenuto sotto osservazione da due persone incaricate dall'ambasciata presso un bed&breakfast. Si temeva che il giovane avesse contratto anche lui il coronavirus. Fortunatamente, dopo opportuni controlli, si è chiarito come il 17enne avesse solo una banale influenza, è stata quindi data carta bianca per il rientro.