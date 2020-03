Coronavirus, allo Spallanzani 11 ricoverati: "Casi legati a focolai del Nord"

Circa 90mila contagi in tutto il mondo e oltre 3mila morti in 65 Paesi: è questo il nuovo bilancio del coronavirus. Non si arresta ancora la diffusione del Covid-19 in Italia dove si registrano più di 1.800 casi e il numero delle vittime è salito a 55. I guariti, però, sono arrivati a 149, 66 casi in più in un solo giorno.

Lombardia e Veneto stanno aumentando i posti in terapia intensiva da dedicare ai pazienti di coronavirus. Gli ospedali sono infatti al collasso e non è il momento di abbassare la guardia. " Stiamo combattendo i giorni più difficili: nello spazio di due o tre giorni si avrà un'idea se i contagi cominceranno a rallentare o addirittura a decrescere ", ha spiegato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Mattino5.

Intanto il virus cinese continua a diffondersi. Due magistrati del Tribunale di Milano sono risultati positivi al test del coronavirus e sono stati ricoverati all'ospedale Sacco. Entrambi si trovano in isolamento ma non sarebbero in gravi condizioni. Il primo giudice aveva sintomi influenzali da qualche giorno e si era sottoposto all’esame con il tampone. Con lui è stata ricoverata la moglie, giudice anche lei, risultata positiva al contagio. In questi giorni palazzo di Giustizia non è fermato e alcune udienze si sono svolte regolarmente. Così ora è stata disposta la sanificazione della zona mentre una trentina di persone si sono messe in isolamento volontario per 14 giorni, come previsto dal protocollo di profilassi. " Speriamo rimangano casi isolati, altrimenti dovremmo prendere ulteriori provvedimenti ", ha dichiarato il presidente del Tribunale, Roberto Bichi.