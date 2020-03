Coronavirus, lo studio: fino a 150mila malati a maggio

I contagi aumentano giorno dopo giorno in Italia e in tutto il resto del mondo. La velocità con la quale si muove il coronavirus fa crescere i dati di positivi e decessi in maniera repentina e preoccupante. Molti studiosi si stanno interrogando sui picchi del contagio e sul tempo necessario per uscire da questa situazione, ma nessun dato sembra dare risposte certe. Ogni settimana, la società di consulenza The European House–Ambrosetti pubblica "Monitoraggio della pandemia Covid-19 nel mondo e in Italia e simulazione degli impatti sanitari ed economici". Un tentativo, riporta il Corriere, che tra grafici e statistiche cerca di fornire un quadro dell'evoluzione della crisi.

Nonostante l'Italia sia il Paese al momento più colpito in Europa, per quanto riguarda i contagi il numero non si discosta molto da quello degli altri Stati. L'andamento infatti è simile in tutti i Paesi, anche se "Il Regno Unito ha un'accelerazione un po' inferiore ma probabilmente dipende dal fatto che è un'isola. Lo stesso si nota in Giappone", ha spiegato l'ad Valerio De Molli. Per quanto riguarda i numeri delle vittime invece il Paese che registra caratteristiche simili a quelle italiane è la Spagna, mentre Francia, Gran Bretagna e Germania, ad esempio, hanno numeri ancora bassi al momento.

" Gli elementi negativi e preoccupanti sono chiari ma ci sono anche alcune luci - ha dichiarato De Molli -. Non solo il calo relativo dei contagi, che speriamo continui. Io sono impressionato dalla velocità con la quale la ricerca si è mobilitata nel mondo. Da fine febbraio a oggi, sono nati trecento programmi di ricerca sul coronavirus: non potranno non avere risultati, non solo sul vaccino in tempi lunghi ma prima su cure migliori ".

Due scenari