Coronavirus, turisti cinesi respinti da hotel e taxi

Rifiutati da hotel, respinti dai taxi e visti con sospetto per essere cinesi e potenziali portatori del nuovo coronavirus: i 20 turisti dimessi dall’ospedale Spallanzani di Roma stanno vivendo un incubo a occhi aperti.

Riavvolgiamo il nastro per capire meglio la vicenda. Il gruppo era stato ricoverato due settimane fa in maniera precauzionale perché la comitiva comprendeva anche la coppia di cinesi contagiata dal Covid-19. Al termine del periodo di quarantena, visto che nessuno di loro è risultato positivo alla malattia, i 20 - tranne i due malati - sono stati dimessi.

Fine dell’odissea? Neanche per idea perché, come racconta Leggo, i pazienti cinesi sono stati umiliati per il fatto di essere tali. Una delle infermiere che li ha assistiti ha spiegato che negli ultimi giorni di ricovero i soggetti erano molto preoccupati.

“ Non erano preoccupati per essere stati ricoverati – ha detto l’operatrice sanitaria – ma li preoccupava il fatto che gli alberghi non li accettavano e sono dovuti rimanere un’altra notte. Lo stesso con i taxi: li chiamavano parlando in inglese ma quando i tassisti vedevano che erano cinesi non li facevano salire ”.

Il racconto di un’infermiera

Ieri i cinesi non indossavano protezioni ed erano autorizzati ad uscire dalla struttura. Eppure, ha puntualizzato l’infermiera, “ non hanno trovato posto e non avevano dove andare. Volevano uscire, pernottare fuori, ma non è stato possibile ”.

“ Anche se erano venuti a contatto con la coppia risultata positiva al coronavirus – ha concluso la donna - sono stati tranquilli, con maschere, camici, guanti. Sono rimasti in camera. Erano ospitati in un reparto dell'ospedale dove c'erano soltanto loro venti, con l'equipe medica. Ma tutto l'ospedale si è prodigato ”.

Il dottor Zhang, un funzionario dell’ambasciata cinese in Italia, accompagnando i 20 turisti dimessi dallo Spallanzani, ha lanciato un messaggio forte e chiaro: basta pregiudizi sulla comunità cinese.