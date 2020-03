Coronavirus, come viaggiare in aereo senza pericolo

In tempi di emergenza coronavirus, è possibile viaggiare sugli aerei in sicurezza? La cosa è fattibile, se si seguono alcune istruzioni. Prendiamo la supermodella britannica Naomi Campbell, la quale ha dato il buon esempio, pulendo il sedile di un aereo, il ripiano per il pranzo ed anche il telecomando, con l'aiuto di guanti e salviette igienizzanti. Il tutto è stato documentato all'interno di un video divenuto immediatamente virale.

In realtà, per viaggiare il più tranquillamente possibile, bastano pochi ma essenziali accorgimenti. A garantirlo è una serie di norme pubblicate dal New York Times. Il dottor Andrew Mehle, esperto di immunologia presso l'università del Wisconsin, ha dichiarato che quanto effettuato da Naomi "non guasta". Tuttavia, le sole azioni della top model britannica non bastano a viaggiare sicuro. Una maniera sicura per limitare i danni è per certo il lavaggio delle mani, che dovrebbe durare almeno 20 secondi. Boris Johnson ha consigliato di farlo cantando Happy Birthday almeno un paio di volte.

Come comportarsi in aereo

Secondo quanto reso noto dalle ricerche della Emory University, il posto più sicuro in aereo è il sedile accanto al finestrino. Le ricerche svolte hanno evidenziato come i soggetti occupanti i sedili "con vista" hanno meno probabilità di avere contatti con passeggeri malati. Solo dopo aver rispettato queste semplici ma essenziali norme, è bene dunque imitare quanto svolto da Naomi nel video divenuto virale e lavorare con tanto di guanti e salviette igienizzanti su schermo, sedile, cintura e vassoio. Tuttavia, viene raccomandato caldamente di non disinfettare il sedile nel caso in cui sia imbottito, in quanto il rischio sarebbe quello di lasciarlo bagnato e la presenza di acqua aumenterebbe di non poco l'accumulo di organismi dannosi come germi e batteri. Nel corso della pulizia è bene anche fare attenzione alle maniglie del bagno, che sarebbe preferibile aprire con un fazzoletto, perché qualcuno con le mani sporche avrebbe potuto maneggiarle precedentemente.

Tornando a Naomi Campbell, la top model si è da sempre dichiarata "germofobica". Il video in cui Naomi combatte le sue paure più recondite (batteri e germi di ogni genere) risale a diversi mesi fa, ma ha ottenuto un grande successo sui social, tanto da essere preso come un buon "manualetto di istruzioni" per prevenire la diffusione di organismi dannosi al corpo umano. Il filmato è stato pubblicato lo scorso 29 luglio. Nonostante il successo, il video in questione era stato giudicato un po' esagerato, ma quando mai attuale e significativo ora che il Covid-19 sta continuando a mietere vittime nel mondo. Il Regno Unito, al momento, conta in tutto 87 contagi. In aumento anche i casi in Italia, dove in Emilia Romagna i contagiati sono saliti a 698.