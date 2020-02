Coronavirus, la routine igienica prima di volare di Naomi Campbell fa scuola

Mentre il coronavirus sta mietendo le prime vittime nel nostro paese, la battaglia contro batteri e germi condotta da Naomi Campbell – che da sempre si dichiara germofobica - torna di grande attualità. Sei mesi fa la popolare top model pubblicò sui suoi profili social un video su come combatteva la sua fobia grazie ad una routine igienica messa in atto prima di volare. La mascherina contro i virus l’aveva già sdoganata Naomi Campbell in tempi non sospetti.

Nel filmato pubblicato lo scorso 11 luglio 2019 – quando il mondo non conosceva ancora gli effetti mortali del coronavirus - lei stessa mostrò cosa conteneva la sua borsa per combattere germi e batteri prima del decollo: guanti in lattice, salviette igienizzanti per disinfettare seduta, televisore e finestrino e la famosa mascherina da chirurgo per proteggere le vie respiratorie. Tutto utile a proteggersi dai batteri e a pulire ogni angolo del suo post in business class.

Oggi, a distanza di oltre sette mesi dalla pubblicazione, il video della sua routine aeroportuale sta diventando virale sul web e sul suo canale Youtube è già stato visto oltre 2 milioni di volte. Non solo. Sulla scia della psicosi da coronavirus centinaia di internauti lo stanno condividendo sulle principali piattaforme social, per diffondere il corretto metodo di prevenzione quando si prende un aereo o altri mezzi per spostarsi. Quello che al tempo fu giudicato un video simpatico, ma forse un po’ troppo maniacale, oggi appare sempre di più un post profetico a cui attingere per proteggersi dalla diffusione dei batteri, coronavirus a parte. Naomi Campbell non è tornata sull'argomento ma la sua routine oggi fa scuola. Uno dei primi a condividerlo su Twitter è stato l'autore televisivo Peppi Nocera, che nel suo tweet ha scritto: " Italiani! Vi consiglio di fare come la vestale del Dettol (marchio di disinfettante americano, ndr.) Naomi Campbell, la sua routine è imbattibile ".

Nel 2018 il modello Ryan Destiny intervistato dal New York Post, a proposito dell’attenzione maniacale all’igiene della Campbell, raccontò: " Naomi quando si trova in aeroporto è capace di tutto. Ha il terrore dei microbi. Se pensa che l'aereo sia troppo sporco è potrebbe fare qualsiasi cosa. Però ha sempre un buon profumo grazie a tutti gli olii essenziali che usa" .