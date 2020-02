Correre per credere in sé stesse: riparte l'iniziativa dedicata alle runner

Correre o camminare insieme per fare rete e credere in sé stesse. Il progetto dedicato al mondo femminile "Corri con noi" entra nel vivo in 12 città e con due gradi sfide finali.

Nata da un'idea di Donna Moderna, l’iniziativa ha riscosso molto successo nella precedente edizione con oltre 1000 partecipanti in 9 città nel 2019. " Siamo sempre più numerose e sempre più cariche. 'Corri con noi' è diventato in questi tre anni una palestra di sorellanza e di emancipazione femminile e siamo felicissimi di poter includere nel nostro progetto nuove città ", ha dichiarato Annalisa Monfreda, direttore del magazine.

Un'iniziativa per stare insieme, conoscersi e ritargliasi un momento per sé: il tutto tenuto insieme dalla passione per la corsa che rende le donne consapevoli delle loro potenzialità e della loro forza. Un modo per sentirsi più sicure e allontanare lo stress giornaliero.

Dodici le città che hanno aderito al progetto (Catania, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pescara, Roma, Torino e Verona). In ogni centro ci sarà un coach di riferimento che coinvolgerà e motiverà le partecipanti, condividendo con loro emozioni e valori. Un allenamento a settimana in tutte le città con la possibilità di partecipare, insieme al team del magazine, a due sfide: una gara in una città europea in primavera e la grande sfida nel deserto il prossimo autunno. Grandi imprese per le donne che vogliono scappare dalla routine e cercano una sfida da vincere, tutte insieme.