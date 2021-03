"Vietato dire orso ammazzato". Le follie del policamente corretto

Ossessione per diritti civili, esaltazione vittimistica delle minoranze, cancel culture: l'ideologia del politicamente corretto, dai campus universitari degli Stati Uniti al mondo dello spettacolo, sta penetrando e modificando la nostra cultura occidentale. Un'ideologia che ci impone cosa dire e cosa non dire, e ha l'ambizione di riscrivere la storia secondo gli occhi della modernità, come del resto fa ogni ideologia totalitaria che si rispetti. Un fondamentalismo soft, ma pur sempre un fondamentalismo, che non lascia spazio a nessun tipo di confronto: chi non si adegua è omofobo, razzista, intollerante, nel migliore dei casi. I suoi sostenitori affermano che il politicamente corretto non esiste, ed è un'invezione della destra per delegittimare le lotte e rivendicazioni delle minoranze etniche o di genere, forse ignorando l'esistenza del capolavoro del geniale polemista Robert Hughes La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto (Adelphi) del 1993.

Intervistato da Il Giorno, il noto saggista e pedagogista Franco Nembrini, classe 1955, già presidente della Federazione Opere Educative (Foe), tra i massimi studiosi al mondo di Dante, racconta come il politicamente corretto abbia la pretesa di riscrivere non solo la storia, ma anche la realtà. L'episodio che racconta è piuttosto significativo: " Avevo gemellato la mia scuola con un liceo russo. Ci hanno regalato un orso siberiano imbalsamato, alto quasi tre metri, e volevo mostrarlo ai bambini delle elementari. Dieci classi in totale, erano eccitatissimi. Un attimo prima una prof mi ha avvertito: se dici che l'animale è stato ammazzato, un gruppo di mamme ti denuncia a Wwf e ambientalisti. Non vogliono che i figli patiscano uno choc" . Preso atto dell'assurda richiesta, Nembrini a quel punto ha spiegato alla scolaresca " che in Siberia fa tanto freddo e l'orso era morto di polmonite" . Il cervello dei bambini, tuttavia, funziona meglio di quello degli adulti: " Il giorno dopo abbiamo chiesto la loro impressione. Risposta in coro: l'ha ammazzato un cacciatore, altro che polmonite. Il cervello dei bambini funziona" . Per quanto riguarda gli adulti, invece, " se la cultura rinnega se stessa, le radici, le tradizioni, allora non è più cultura. Tutto e il contrario di tutto diventa sciaguratamente possibile".