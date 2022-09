Non solo Calenda: ecco quando Costamagna litigava con la Carfagna

Carlo Calenda è arrivato secondo. E, a regola, non gli è andata poi così male. Il battibecco televisivo consumatosi lo scorso 30 agosto tra il segretario di Azione e Luisella Costamagna, infatti, è stato acceso e serrato ma assai meno acrimonioso di un altro storico scontro che la giornalista torinese ingaggiò sempre davanti alle telecamere. Correva l'anno 2012 e in quel caso la Costamagna sembrava avere un solo obiettivo: attaccare Silvio Berlusconi. L'occasione per farlo le arrivò da un'intervista con l'ex ministra azzurra Mara Carfagna, in quel momento ospite su Rai3.

Il colloquio con l'allora esponente di Forza Italia si trasformò in un vero e proprio botta e risposta, con la conduttrice Costamagna impegnata a punzecchiare costantemente la sua interlocutrice. E con quest'ultima pronta a rispondere colpo su colpo. A confronto, la recente disputa tv con Calenda è stata quasi un sollazzo dialettico. Nel 2012, infatti, negli studi di Rai3 volarono scintille e stoccate reciproche proprio come accade in un duello. Costamagna, nel corso del confronto, fece anche allusioni ai trascorsi televisivi della Carfagna e alla sua successiva carriera politica. " Anche sul suo conto ci sono stati molti pettegolezzi ma ho sempre pensato che lei fosse arrivata dove è arrivata non per la sua avvenenza ma per il suo merito ", replicò l'ex ministra.

Nonostante il ko tecnico appena incassato, la giornalista proseguì imperterrita in quell'avvilente zuffa tra donne. " Berlusconi non ha mai nascosto una grande passione nei suoi confronti, lo ha detto anche pubblicamente... ". E la Carfagna nuovamente riuscì a stoppare la conduttrice: " Sono venuta qui pensando che questa fosse una trasmissione di approfondimento politico, mi rifiuto di parlare di gossip. Lo faccio anche per lei, perché farei un torto alla sua intelligenza e alla sua autorevolezza ". Alla fine, non solo la giornalista non ebbe la meglio ma anche il programma da lei condotto ne risentì: "Robinson" - così si intitolava quel talk show - quella sera ottenne solo il 3,7% di share.