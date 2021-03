Covid, Mattarella si è vaccinato

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è vaccinato questa mattina all'Inmi Spallanzani di Roma. Il capo dello Stato era arrivato in ospedale pochi minuti prima di mezzogiorno, l’ora prevista per la vaccinazione, come da prenotazione secondo la procedura seguita.

Mattarella ha seguito la tempistica

Mattarella aveva infatti annunciato durante il suo messaggio di fine anno all’Italia che avrebbe seguito il normale iter: "Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza" . E così ha fatto, seguendo la tempistica prevista dalla Regione Lazio. Ricordiamo che il presidente compirà gli 80 anni il prossimo 23 luglio. Al suo arrivo allo Spallanzani, è stato ricevuto dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, e dal direttore sanitario, Francesco Vaia. Dopo aver atteso il quarto d'ora necessario per essere sicuri che non ci fossero problemi dovuti alla vaccinazione, Mattarella è uscito dalla struttura ospedaliera accompagnato dai vertici dell'istituto. Tra 28 giorni, il 6 aprile, come tutti coloro che hanno ricevuto il vaccino oggi, il presidente della Repubblica si sottoporrà alla seconda dose.

Nel discorso di fine anno Mattarella aveva ribadito che la scienza offre all’umanità l’arma più forte, andando oltre ai pregiudizi e all’ignoranza. Aveva inoltre tenuto a sottolineare che vaccinarsi è una scelta di responsabilità e un dovere. “Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi".

La notizia su Twitter

A dare notizia dell’avvenuta vaccinazione è stato il Quirinale su Twitter, precisando che ciò è avvenuto "essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti" . Mattarella ha ricevuto la dose di vaccino anti-Covid Moderna, come previsto per i pazienti della sua età. Dopo la l’inoculazione il capo dello Stato ha atteso nella saletta dedicata i 15 minuti previsti per l'osservazione del paziente prima di poter lasciare l'ospedale.