Covid, quest'anno niente mare per i bambini di Chernobyl

Quest'anno niente Italia per i bambini dell'Ucraina e della Bielorussia che ogni estate vengono nel nostro Paese per disintossicarsi dalle scorie radioattive dovute al disastro nucleare del 1986 di Chernobyl. I programmi di accoglienza sono sospesi a causa delle misure anti-Covid adottate dall'Italia.

A lanciare l'allarme è un gruppo di “famiglie accoglienti” che ha pubblicato un appello sui social per sensibilizzare le istituzioni visto e considerato che lo scorso aprile si è sviluppato un importante incendio proprio nell'area coinvolta dall'esplosione della centrale nucleare. Incendio che, come ricorda il Corriere della Sera, ha liberato nell’aria ulteriori quantità di particelle radioattive. Nonostante l'evidente stato di necessità, i viaggi per i bambini bielorussi non rientrano tra le attività che possono godere di una deroga. Eppure, almeno fino a oggi, ai cittadini del Bangladesh è stato consentito di arrivare nel nostro Paese senza i dovuti controlli, provocando così la nascita di focolai importanti nella Capitale. Nessuna prescrizione neppure verso chi arriva dalla Cina, nonostante si tratti dell'epicentro della pandemia.

Queste disparità di trattamento non alleviano certamente il dolore delle “famiglie accoglienti” che d'estate e sotto Natale aspettano con impazienza l'arrivo dei bambini orfani della Bielorussia "che nel nostro Paese intraprendono un percorso di risanamento fisico e psicologico" , si legge nel post. "A causa della diffusione del Covid – 19 nel territorio italiano, lo scorso 26 febbraio le autorità della Repubblica di Belarus hanno sospeso momentaneamente i progetti di accoglienza" , si spiega nell'appello in cui si precisa che, a seguito del miglioramento dei dati del contagio in Italia "una parte delle Associazioni organizzatrici hanno lavorato incessantemente insieme alle principali autorità italiane proponendo anche dei protocolli di sicurezza".