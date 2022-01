Covid, superati i 200mila contagi: è record

Per la prima volta dall'inizio dalla pandemia, quasi due anni fa, sono stati registrati in Italia più di 200mila nuovi casi in sole 24 ore. Secondo il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute il numero esatto è 219.441 positivi individuati con i test antigenici e molecolari. Si tratta di un nuovo record dopo quello registrato ieri con 189.109 nuovi casi. I morti sono oggi 198.

Record di casi in Lombardia

La Lombardia risulta essere la Regione più colpita con 52.693 positivi in un giorno. A seguire troviamo l'Emilia Romagna con 38.528 casi e 24 vittime per Covid-19, e subito dopo il Veneto con 18.129 nuovi positivi e 31 decessi. In Lombardia oggi ci sono stati 46 morti, numero che fa così arrivare il totale delle vittime a 35.286. In diminuzione però il tasso di positività in Lombardia che oggi si attesta a 22,9% contro il 24% di ieri. Crescono di tre unità i ricoveri in terapia intensiva, ora 2.510, e di 99 quelli in altri reparti ospedalieri, ora 2.519. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 428.821 lombardi. L'occupazione dell'area medica è al 21,1%, mentre quella della terapia intensiva al 15,0%. A Milano sono 17.036 i positivi, a Bergamo 4.709, a Brescia 6.615, a Como 2.737, a Cremona 1.681, a Lecco 1.688, a Lodi 1.659, a Monza e Brianza 4.912, a Mantova 1.704, a Pavia 2.758, a Sondrio 852, e infine a Varese 4.531.

In calo i morti in Italia

In calo i decessi che nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 198, mentre ieri 231 e due giorni fa 259. In aumento la pressione sulle strutture ospedaliere. Nella giornata di oggi, giovedì 6 gennaio, i pazienti entrati nei reparti di terapia intensiva sono stati 177. In rianimazione il totale di posti letto occupati è pari a 1.467. Dato in crescita rispetto a quello registrato ieri che si attestava a 1.428. Nei reparti ordinari vi sono stati 463 ingressi in più, che fa arrivare a 13.827 il numero complessivo di persone ospedalizzate. Sono invece 1.578.579 i soggetti che si trovano attualmente in quarantena perché risultate positive al Covid-19. Ieri erano 1.406.325 i cittadini in isolamento. Il numero di nuovi tamponi eseguiti è 1.138.310 e il tasso di positività, in aumento rispetto a ieri, è al 19,3%. Ieri i test molecolari e antigenici rapidi erano invece stati 1.094.255 con un tasso di positività pari al 17,3.