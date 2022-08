Crotone, esplosione in porto: 3 morti e un ferito grave

È di tre morti accertati e due feriti il bilancio di un incendio seguito all'esplosione avvenuta all'interno di un rimorchiatore ormeggiato in banchina nel porto di Crotone. Le cause dell’esplosione sono ancora da accertare. Uno dei due feriti sarebbe stato trasportato d'urgenza dall'ospedale civile San Giovanni di Dio, mentre un altro si troverebbe in discrete condizioni di salute, ma in evidente stato confusionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sia le vittime che i feriti sono membri dell'equipaggio dell'imbarcazione, che batte bandiera straniera.

Morti 3 marittimi

Secondo quanto reso noto, inizialmente quattro persone risultavano disperse, anche loro facenti parte dell'equipaggio dell'imbarcazione, come i morti e i feriti. Invece, come hanno riferito i vigili del fuoco, le quattro persone erano scese precedentemente dall’imbarcazione. Da quanto ricostruito fino a questo momento, i tre morti e il ferito grave sono finiti sbalzati per aria proprio a causa della violenta esplosione di un container su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Sono ancora in corso le loro ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco, ma non vi sarebbero altri dispersi.

L'incendio a bordo del rimorchiatore Asso, che ha provocato la morte di tre marittimi e il ferimento di altri due, sarebbe avvenuto durante le operazioni di saldatura di un container a poppa dell'imbarcazione. Il rimorchiatore, registrato a un compartimento marittimo straniero, è impegnato in attività di servizio alle piattaforme per l'estrazione di gas metano al largo della costa di Crotone. Un forte boato, avvertito anche nel quartiere Marina adiacente al porto, ha preceduto il rogo. A esplodere, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, sarebbe stata la bombola di una saldatrice che le vittime stavano usando per fare alcuni lavori. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal comandante provinciale di Crotone dei vigili del fuoco, ingegnere Giuseppe Bennardo.

Nessuno di nazionalità italiana

Da quanto reso noto, nessuna delle vittime sarebbe di nazionalità italiana. I mezzi di soccorso stanno ancora scandagliando le acque del porto alla ricerca di eventuali persone rimaste disperse, anche se non mancherebbe nessun altro all’appello. A riferirlo sono gli stessi vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno anche confermato che nello scoppio ci sono stati tre morti. Secondo quanto è stato accertato, le quattro persone che in un primo momento erano state date per disperse, erano invece scese temporaneamente dal rimorchiatore e solo successivamente sono state rintracciate, erano infatti sbarcate a terra per fare la spesa. I corpi di due delle vittime sono stati scaraventati, a causa dell'esplosione, sulla banchina del porto, mentre il terzo cadavere è stato rinvenuto in mare da una imbarcazione.

Le parole del governatore

Su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha scritto: “Morti e feriti al porto di Crotone a causa dell'esplosione di un container a seguito di un incendio su un rimorchiatore. La Regione Calabria esprime cordoglio alle famiglie delle vittime. Grazie ai soccorritori e ai vigili del fuoco per il loro prezioso intervento".